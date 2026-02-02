俳優の渡部篤郎（57）が、1日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。妻について明かした。

16年に一般女性と再婚をした渡部は「結婚の決め手」を聞かれ、「あったけど…言わない」と答え、笑いが起きた。

そして占い師の大串ノリコさんから「渡部さんは結構強いけど、（奥さんは）もっと強い人。芯のある人ですね。ナチュラル系、化粧をあまりしない」と占われると、「そんな全部分かるのね。『お化粧しない』ってのはスゴいね…本当にしないね」と明かした。

大串さんに「で、よしよしされたい」と言われ、「どっちが？」と険しい表情。「渡部さんが」の答えに「ほぉー、それもあんまり印象よくないな」と言い、笑いが起きた。

そして「先生ちょっと…、言葉をもう少し…。スゴく柔らかい方ですよ、妻は。でも強さは持ってると思う。それは母親としての芯の強さみたいなものだと思いますね」と説明した。大串さんに「基本的に精神が安定している人じゃないと渡部さん好きじゃないから。だからドンと構えた方ですね」と伝えられると、「お…、うん…」と恥ずかしそうな表情を見せ、頭をかいた。