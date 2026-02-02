【Wリーグプレミア】トヨタ紡織が4位確定…プレーオフに進出する4チームが出揃う

Wリーグは1月31日から2月1日にかけて「大樹生命 Wリーグ 2025－26」Wリーグプレミアのレギュラーシーズン第13週を開催。試合結果をもってトヨタ紡織サンシャインラビッツの4位以上が確定し、「京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26」への進出が確定した。

Wリーグプレミアはこれまでにトヨタ自動車アンテロープスとデンソーアイリス、そして富士通レッドウェーブの3チームがプレーオフ進出を決定していた。トヨタ紡織は1日に行われたシャンソン化粧品シャンソンVマジック戦を82－63で勝利。レギュラーシーズンの対戦成績を15勝11敗として4位以上を確定させ、残り1枠となっていたプレーオフ進出を決めた。

Wリーグプレミアは各チームが7日と8日に行われる第14週の2試合を残しており、対戦結果によって2位から4位の順位が入れ替わる可能性も残されている。

「京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26」は、3月下旬に開幕。セミファイナルは2戦先勝方式で、同28日から30日の3日間スカイホール豊田（愛知県）で行われる。※対戦結果により30日は試合が開催されない場合もある。

そして女子日本一のクラブを決めるファイナルは3戦先勝方式となり、4月4日、5日、そして11日、12日、13日で開催。舞台を京王アリーナTOKYO（東京都）に移し女王の座が決定する。※対戦結果により12日以降は試合が開催されない場合もある。

【動画】トヨタ紡織、プレーオフ進出に向け大きな1勝となった1月24日ENEOS戦ハイライト映像