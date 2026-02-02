京セラ<6971.T>は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１兆９５００億円から２兆２００億円（前期比０．３％増）、営業利益予想を７００億円から１０００億円（同３．７倍）、最終利益予想を９５０億円から１２００億円（同５．０倍）に引き上げた。半導体関連事業で需要が高水準に推移するなか、為替レートの円安進行もあり、４～１２月期の業績は想定を上回った。建設・産業向け資材・工具の流通事業を手掛ける子会社だった米Ｋｙｏｃｅｒａ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｔｏｏｌｓの全株式を１月に売却した影響も利益を押し上げる。



４～１２月期は売上高が１兆５２１９億９６００万円（前年同期比２．０％増）、営業利益が７０６億２１００万円（同５．８倍）、最終利益が９７９億５１００万円（同５．３倍）だった。情報通信関連市場向けセラミックパッケージ、データセンター向け有機パッケージなどの半導体関連部品の販売が増えた。前年同期に半導体部品有機材料事業における有形固定資産の減損損失約４３０億円を計上していた反動も相まって大幅増益となった。



出所：MINKABU PRESS