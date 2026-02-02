元オランダ代表MFが佐野航大の移籍金2000万ユーロに私見「この金額に見合う価値は絶対にない」
元オランダ代表MFのラファエル・ファン・デル・ファールト氏は争奪戦となっているMF佐野航大(NECナイメヘン)について、「2000万ユーロ(約36億7000万円)は狂っている」と私見を示した。オランダ『フットボール・プレミア』が『NOS』のテレビ番組である『スタジオ・フットボール』の内容を伝えている。
佐野をめぐっては1日、欧州各メディアが一斉に獲得を狙っているクラブを報道。アヤックス、ボルフスブルク、クリスタル・パレスの3チームが獲得レースを繰り広げているとされており、アヤックスは佐野と個人間で合意したとも報じられている。
そうした中、ファン・デル・ファールト氏はNECナイメヘンが設定した移籍金2000万ユーロについて「あまりにも高額だ。たしかに彼は優れた選手ではあるものの、2000万ユーロは狂っている」とコメント。佐野自身も驚きを示していた設定金額を批判すると、「私なら彼を見送って他の選手を探すね。MFにこの金額を支払うべきではない。彼は30得点も決めないし30アシストもしないだろうからこの金額に見合う価値は絶対にない」と語った。
また、元オランダ代表FWのビム・キーフト氏とピエール・ファン・ホーイドンク氏はNECナイメヘンが主力を国内移籍させることを疑問視。「ライバルを強くすることになるし、海外クラブが獲得争いに参加すればもっと高額で売却できると思う」などと語り、有力候補とされているアヤックスへの移籍にはクラブ目線で否定的な見解を示した。
