フタバ産業 <7241> [東証Ｐ] が2月2日大引け後(16:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比53.2％増の150億円に拡大し、通期計画の160億円に対する進捗率は93.9％に達し、5年平均の49.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比72.0％減の9.7億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.000％の62.4億円となり、売上営業利益率は前年同期の2.5％→2.9％に改善した。



株探ニュース

