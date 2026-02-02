※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

　１．★本日の【サプライズ決算】 速報　　＜16時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 続報　　＜18時00分＞に配信
　３．★本日の【イチオシ決算】 　　　　　＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
　【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
　１．★本日の【サプライズ決算】 超速報　　　　＜15時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報　＜16時10分＞に配信

ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。

2月3日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆第3四半期決算：
　　　<2768> 双日 [東Ｐ]
　　　<2810> ハウス食Ｇ [東Ｐ]
　　　<2897> 日清食ＨＤ [東Ｐ]
　　　<3116> トヨタ紡織 [東Ｐ]
　　　<3941> レンゴー [東Ｐ]
　　　<4005> 住友化 [東Ｐ]
　　　<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東Ｐ]
　　　<5482> 愛知鋼 [東Ｐ]
　　★<5802> 住友電 [東Ｐ]
　　　<6201> 豊田織 [東Ｐ]
　　　<6473> ジェイテクト [東Ｐ]
　　　<6632> ＪＶＣケンウ [東Ｐ]
　　★<6902> デンソー [東Ｐ]
　　　<7282> 豊田合 [東Ｐ]
　　　<8015> 豊田通商 [東Ｐ]
　　★<8031> 三井物 [東Ｐ]
　　　<8334> 群馬銀 [東Ｐ]
　　　<8367> 南都銀 [東Ｐ]
　　　<8386> 百十四 [東Ｐ]
　　　<9201> ＪＡＬ [東Ｐ]
　　　<9303> 住友倉 [東Ｐ]
　　　など40社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<3064> モノタロウ [東Ｐ]
　　◆第1四半期決算：
　　　<6050> イーガーディ [東Ｐ]
　　◆第3四半期決算：
　　　<2331> ＡＬＳＯＫ [東Ｐ]
　　　<2871> ニチレイ [東Ｐ]
　　　<299A> クラシル [東Ｇ]
　　　<3626> ＴＩＳ [東Ｐ]
　　　<4617> 中国塗 [東Ｐ]
　　　<5384> フジミインコ [東Ｐ]
　　　<5857> ＡＲＥＨＤ [東Ｐ]
　　　<6471> 日精工 [東Ｐ]
　　★<6503> 三菱電 [東Ｐ]
　　　<6622> ダイヘン [東Ｐ]
　　　<6724> エプソン [東Ｐ]
　　　<6806> ヒロセ電 [東Ｐ]
　　　<6841> 横河電 [東Ｐ]
　　　<6908> イリソ電子 [東Ｐ]
　　　<7224> 新明和 [東Ｐ]
　　★<7974> 任天堂 [東Ｐ]
　　　<8174> 日ガス [東Ｐ]
　　　<8368> 百五銀 [東Ｐ]
　　　<9021> ＪＲ西日本 [東Ｐ]
　　★<9107> 川崎汽 [東Ｐ]
　　　など30社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<4772> ＳＭＥＪ [東Ｇ] 　　(前回13:30)
　　◆第2四半期決算：
　　　<6888> アクモス [東Ｓ] 　　(前回14:00)
　　◆第3四半期決算：
　　★<4062> イビデン [東Ｐ] 　　(前回15:40)
　　　<4206> アイカ [東Ｐ] 　　　(前回15:40)
　　★<4676> フジＨＤ [東Ｐ] 　　(前回16:45)
　　　<6472> ＮＴＮ [東Ｐ] 　　　(前回16:00)
　　　<7259> アイシン [東Ｐ] 　　(前回13:00)
　　　など7社
　　合計81社

