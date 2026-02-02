明日の決算発表予定 任天堂、住友電、三井物など81社 (2月2日)
2月3日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆第3四半期決算：
<2768> 双日 [東Ｐ]
<2810> ハウス食Ｇ [東Ｐ]
<2897> 日清食ＨＤ [東Ｐ]
<3116> トヨタ紡織 [東Ｐ]
<3941> レンゴー [東Ｐ]
<4005> 住友化 [東Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東Ｐ]
<5482> 愛知鋼 [東Ｐ]
★<5802> 住友電 [東Ｐ]
<6201> 豊田織 [東Ｐ]
<6473> ジェイテクト [東Ｐ]
<6632> ＪＶＣケンウ [東Ｐ]
★<6902> デンソー [東Ｐ]
<7282> 豊田合 [東Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東Ｐ]
★<8031> 三井物 [東Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東Ｐ]
<8367> 南都銀 [東Ｐ]
<8386> 百十四 [東Ｐ]
<9201> ＪＡＬ [東Ｐ]
<9303> 住友倉 [東Ｐ]
など40社
■引け後発表
◆本決算：
<3064> モノタロウ [東Ｐ]
◆第1四半期決算：
<6050> イーガーディ [東Ｐ]
◆第3四半期決算：
<2331> ＡＬＳＯＫ [東Ｐ]
<2871> ニチレイ [東Ｐ]
<299A> クラシル [東Ｇ]
<3626> ＴＩＳ [東Ｐ]
<4617> 中国塗 [東Ｐ]
<5384> フジミインコ [東Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東Ｐ]
<6471> 日精工 [東Ｐ]
★<6503> 三菱電 [東Ｐ]
<6622> ダイヘン [東Ｐ]
<6724> エプソン [東Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東Ｐ]
<6841> 横河電 [東Ｐ]
<6908> イリソ電子 [東Ｐ]
<7224> 新明和 [東Ｐ]
★<7974> 任天堂 [東Ｐ]
<8174> 日ガス [東Ｐ]
<8368> 百五銀 [東Ｐ]
<9021> ＪＲ西日本 [東Ｐ]
★<9107> 川崎汽 [東Ｐ]
など30社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<4772> ＳＭＥＪ [東Ｇ] (前回13:30)
◆第2四半期決算：
<6888> アクモス [東Ｓ] (前回14:00)
◆第3四半期決算：
★<4062> イビデン [東Ｐ] (前回15:40)
<4206> アイカ [東Ｐ] (前回15:40)
★<4676> フジＨＤ [東Ｐ] (前回16:45)
<6472> ＮＴＮ [東Ｐ] (前回16:00)
<7259> アイシン [東Ｐ] (前回13:00)
など7社
合計81社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース