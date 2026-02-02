　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59296.11　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56357.22　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56163.04　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55777.26　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55084.71　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54541.58　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53812.19　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
53220.98　　均衡表転換線(日足)
53155.19　　6日移動平均線
52920.13　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

52655.18　　★日経平均株価2日終値

52539.68　　25日移動平均線
52343.15　　均衡表基準線(日足)
52258.40　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表転換線(週足)
51298.68　　13週移動平均線
51267.16　　ボリンジャー:-1σ(25日)
50755.89　　75日移動平均線
49994.65　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49783.62　　均衡表雲上限(日足)
49677.22　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49590.46　　均衡表雲下限(日足)
48739.55　　26週移動平均線
48722.13　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48161.25　　均衡表基準線(週足)
48055.77　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46434.31　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45220.70　　ボリンジャー:-1σ(26週)
44114.77　　200日移動平均線
41701.85　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38930.50　　均衡表雲上限(週足)
38182.99　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37122.10　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　48.04(前日61.49)
ST.Slow(9日)　　56.70(前日56.81)

ST.Fast(13週)　 80.61(前日87.44)
ST.Slow(13週)　 85.96(前日86.02)

［2026年2月2日］

株探ニュース