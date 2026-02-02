

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59296.11 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56357.22 ボリンジャー:＋3σ(25日)

56163.04 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55777.26 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55084.71 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54541.58 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53812.19 ボリンジャー:＋1σ(25日)

53220.98 均衡表転換線(日足)

53155.19 6日移動平均線

52920.13 ボリンジャー:＋1σ(13週)



52655.18 ★日経平均株価2日終値



52539.68 25日移動平均線

52343.15 均衡表基準線(日足)

52258.40 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表転換線(週足)

51298.68 13週移動平均線

51267.16 ボリンジャー:-1σ(25日)

50755.89 75日移動平均線

49994.65 ボリンジャー:-2σ(25日)

49783.62 均衡表雲上限(日足)

49677.22 ボリンジャー:-1σ(13週)

49590.46 均衡表雲下限(日足)

48739.55 26週移動平均線

48722.13 ボリンジャー:-3σ(25日)

48161.25 均衡表基準線(週足)

48055.77 ボリンジャー:-2σ(13週)

46434.31 ボリンジャー:-3σ(13週)

45220.70 ボリンジャー:-1σ(26週)

44114.77 200日移動平均線

41701.85 ボリンジャー:-2σ(26週)

38930.50 均衡表雲上限(週足)

38182.99 ボリンジャー:-3σ(26週)

37122.10 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 48.04(前日61.49)

ST.Slow(9日) 56.70(前日56.81)



ST.Fast(13週) 80.61(前日87.44)

ST.Slow(13週) 85.96(前日86.02)



［2026年2月2日］



株探ニュース

