ジェイテックコーポレーション <3446> [東証Ｓ] が2月2日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常損益を従来予想の2.9億円の赤字→1.8億円の赤字(前年同期は2.2億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の2.7億円(前期は1億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年６月期中間期連結業績予想につきまして、上半期に見込んでおりました研究開発投資が下半期に持ち越されたことによって研究開発費が抑制されたことに加えて、オプティカル事業における売上総利益の改善も相まって、営業利益以下の利益につきまして前回予想を上回る見通しとなりました。売上高につきましてはその他事業である電子科学株式会社の売上未達が影響し、前回予想を若干下回る見通しとなっております。なお、2026年６月期の通期連結業績予想につきましては、2025年８月13日公表の予想値から変更しておりません。また、公表すべき事案が生じた場合は、速やかに開示を行ってまいります。※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる可能性がございます。

