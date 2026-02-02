　2月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2960銘柄。東証終値比で上昇は1645銘柄、下落は1229銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが93銘柄、値下がりは125銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7236>　ティラド　　　　　 9700　　+900（ +10.2%）
2位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　370　　 +27（　+7.9%）
3位 <6971>　京セラ　　　　　 2501.1　+166.1（　+7.1%）
4位 <9686>　東洋テク　　　　　 1880　　+123（　+7.0%）
5位 <4768>　大塚商会　　　　　 3225　+166.0（　+5.4%）
6位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2600　+132.0（　+5.3%）
7位 <6167>　冨士ダイス　　　　 1135　　 +54（　+5.0%）
8位 <6579>　ログリー　　　　　341.9　 +13.9（　+4.2%）
9位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　106.2　　+4.2（　+4.1%）
10位 <3024>　クリエイト　　　　 1256　　 +49（　+4.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6731>　ピクセラ　　　　　　 34　　　-9（ -20.9%）
2位 <8802>　菱地所　　　　　　 3240　　-683（ -17.4%）
3位 <9823>　マミーマート　　　 1200　　-203（ -14.5%）
4位 <6993>　大黒屋　　　　　　　136　　 -14（　-9.3%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1080.1　 -84.9（　-7.3%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
7位 <1788>　三東工業　　　　　 5140　　-360（　-6.5%）
8位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　　 1942　-107.0（　-5.2%）
9位 <447A>　ＳＳ金　　　　　　　266　 -14.0（　-5.0%）
10位 <1946>　トーエネク　　　　 1972　　-101（　-4.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6971>　京セラ　　　　　 2501.1　+166.1（　+7.1%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2600　+132.0（　+5.3%）
3位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2047　 +61.5（　+3.1%）
4位 <8331>　千葉銀　　　　　　 2090　 +37.5（　+1.8%）
5位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 4400　　 +72（　+1.7%）
6位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 6650　　 +90（　+1.4%）
7位 <4519>　中外薬　　　　　 8897.6　 +95.6（　+1.1%）
8位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2255　 +18.5（　+0.8%）
9位 <3086>　Ｊフロント　　　 2315.8　 +18.3（　+0.8%）
10位 <1808>　長谷工　　　　　 3167.3　 +24.3（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8802>　菱地所　　　　　　 3240　　-683（ -17.4%）
2位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1080.1　 -84.9（　-7.3%）
3位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　　 1942　-107.0（　-5.2%）
4位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2600.1　 -63.4（　-2.4%）
5位 <5713>　住友鉱　　　　　 8135.1　-155.9（　-1.9%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3304.2　 -39.8（　-1.2%）
7位 <4543>　テルモ　　　　　 2024.1　 -23.9（　-1.2%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 3486.3　 -38.7（　-1.1%）
9位 <6981>　村田製　　　　　　 3052　 -33.0（　-1.1%）
10位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1408.6　 -13.4（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

