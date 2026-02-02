[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1645銘柄・下落1229銘柄（東証終値比）
2月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2960銘柄。東証終値比で上昇は1645銘柄、下落は1229銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが93銘柄、値下がりは125銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7236> ティラド 9700 +900（ +10.2%）
2位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 370 +27（ +7.9%）
3位 <6971> 京セラ 2501.1 +166.1（ +7.1%）
4位 <9686> 東洋テク 1880 +123（ +7.0%）
5位 <4768> 大塚商会 3225 +166.0（ +5.4%）
6位 <2432> ディーエヌエ 2600 +132.0（ +5.3%）
7位 <6167> 冨士ダイス 1135 +54（ +5.0%）
8位 <6579> ログリー 341.9 +13.9（ +4.2%）
9位 <4833> Ｄｅｆコン 106.2 +4.2（ +4.1%）
10位 <3024> クリエイト 1256 +49（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6731> ピクセラ 34 -9（ -20.9%）
2位 <8802> 菱地所 3240 -683（ -17.4%）
3位 <9823> マミーマート 1200 -203（ -14.5%）
4位 <6993> 大黒屋 136 -14（ -9.3%）
5位 <7272> ヤマハ発 1080.1 -84.9（ -7.3%）
6位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
7位 <1788> 三東工業 5140 -360（ -6.5%）
8位 <9064> ヤマトＨＤ 1942 -107.0（ -5.2%）
9位 <447A> ＳＳ金 266 -14.0（ -5.0%）
10位 <1946> トーエネク 1972 -101（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 2501.1 +166.1（ +7.1%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2600 +132.0（ +5.3%）
3位 <6762> ＴＤＫ 2047 +61.5（ +3.1%）
4位 <8331> 千葉銀 2090 +37.5（ +1.8%）
5位 <9022> ＪＲ東海 4400 +72（ +1.7%）
6位 <8411> みずほＦＧ 6650 +90（ +1.4%）
7位 <4519> 中外薬 8897.6 +95.6（ +1.1%）
8位 <9107> 川崎汽 2255 +18.5（ +0.8%）
9位 <3086> Ｊフロント 2315.8 +18.3（ +0.8%）
10位 <1808> 長谷工 3167.3 +24.3（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8802> 菱地所 3240 -683（ -17.4%）
2位 <7272> ヤマハ発 1080.1 -84.9（ -7.3%）
3位 <9064> ヤマトＨＤ 1942 -107.0（ -5.2%）
4位 <9433> ＫＤＤＩ 2600.1 -63.4（ -2.4%）
5位 <5713> 住友鉱 8135.1 -155.9（ -1.9%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3304.2 -39.8（ -1.2%）
7位 <4543> テルモ 2024.1 -23.9（ -1.2%）
8位 <7013> ＩＨＩ 3486.3 -38.7（ -1.1%）
9位 <6981> 村田製 3052 -33.0（ -1.1%）
10位 <3289> 東急不ＨＤ 1408.6 -13.4（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
