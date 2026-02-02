ベタ惚れの証なんです。男性が愛する女性だけにする「愛情表現」
男性は愛する女性のことを無意識に特別扱いしてしまうもの。
そこで今回は、男性が愛する女性だけにする「愛情表現」を紹介します。
｜デートは女性の都合を最優先
愛する女性とどうしても会いたい男性は、デートのお誘いを欠かしません。
ただ、その際に必ず「休みはいつ？」「何時くらいならいいかな？」と、女性の都合を優先しようという姿勢を見せます。
男性によっては女性の都合に合わせるために、自分のスケジュールを変えることさえ厭わないでしょう。
｜先回りして女性を手助けしようとする
愛する女性のためなら「なんでもしてあげたい」「役に立ちたい」と考えている男性は少なくありません。
男性は愛する女性のためなら、自分の時間や労力を率先して注ごうとします。
｜できる限りマメに連絡する
愛する女性に対しては、男性はできる限りマメに連絡するもの。
仕事が忙しかったり、友達と会っていたりなど、どうしても連絡できない時間帯もあるでしょうが、そのまま「連絡しない」という選択肢は男性にはありません。
たとえ、どんなに遅い時間になっても、男性は愛する女性には連絡が遅くなった理由とともにしっかり連絡します。
今回紹介した行動のように、女性からは見えないところで男性は愛する女性のために努力しているもの。
ぜひその真剣な愛情を素直に受け止めつつ、関係を育んでいきましょうね。
🌼不器用さこそが真剣な証拠。女性慣れしてない男性の「大好きアピ」