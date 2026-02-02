突然じゃない。男性が浮気に走りやすくなる「心理と本音」
浮気は突然起きた出来事のように見えて、実はその前から心の状態は少しずつ変化しているもの。男性が浮気に走るとき、そこには共通する“心の隙”が生まれていることが多く、衝動よりも積み重なった感情のズレが影響している場合が少なくありません。
彼女から認められていないと感じ始めたとき
男性は、自分の努力や存在が当たり前になっていると感じると、心の中で孤独を抱えやすくなります。彼女から感謝や承認を感じにくくなると、「自分は必要とされていないのでは」と思い込み、外で自信を取り戻そうとする心理が働くことがあります。
本音を話せない関係になったとき
不満や不安を言葉にできず、我慢が続くと、心は少しずつ閉じていくもの。話し合うよりも逃げたい、波風を立てたくないという気持ちが強まると、別の場所で気持ちを発散しようとする傾向が出てきます。浮気は、問題から目を逸らした結果として起こるケースもあるのです。
日常が“作業”のように感じ始めたとき
会話が減り、刺激やときめきを感じなくなると、関係が惰性になったように思えてきます。新しい出会いが新鮮に映るのは、恋が終わったからではなく、日常に慣れすぎた反動。心が退屈を感じ始めたとき、人は変化を求めやすくなるものです。
男性が浮気に走る背景には、満たされない感情や向き合えない問題が積み重なっています。なので、小さな不満や距離感に早めに気づき、対話できる関係を保つことが、すれ違いを深めないための大切なポイントです。 ※画像は生成AIで作成しています
