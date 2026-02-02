「Ｇ１・第７１回関東地区選手権」が６〜１１日に東京都のボートレース多摩川で開催される。このＰＲのため青梅市ボートレース事業局管理課の田中吉昭課長ら関係者が２日、倉持莉々（３２）＝東京・１１４期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

群馬、埼玉、東京の３支部から精鋭が集結し、関東チャンプを争う伝統の一戦。前半２日間の１２Ｒはダブルドリームで初日は昨年のグランプリ覇者・桐生順平（埼玉）、２日目は東都のエース・浜野谷憲吾（東京）がそれぞれ１号艇に陣取る。

倉持は産休を経て２０２４年秋に戦列へ復帰。昨年１０月の戸田Ｇ３・オールレディースで優勝を飾るなど着実に歩を進め、Ａ１の座に舞い戻った。「最近になって感覚が戻ってきた感じ。私生活と（競技）の両立が楽しいなと感じることができています」と笑顔でうなずく。

さらに今回は心強い“味方”が−。師匠で、Ｇ１Ｖ３の飯山泰（東京）も参戦する。「レース場の師匠が見られるので、いい刺激をもらいたいです」。２３年ＳＧ・オールスター（芦屋）で女子レーサーでは史上５人目となる優出（３着）を果たした実力者。「あれは奇跡です（笑）」と謙遜しつつも、「見応えのあるレースができるように」と奮闘を誓っていた。

売り上げ目標は５５億円に設定。６日は安井瑞紀（岡山）と金山立樹（東京）による同期トークショー、また８日は昨年ＳＧ２冠の佐藤隆太郎（東京）、タレント・坂上忍が来場するなど多彩なイベントを用意している。