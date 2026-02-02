ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑が執行されたいわゆる「菊池事件」について、再審（裁判のやり直し）を認めないとした熊本地方裁判所の決定を不服として、弁護団が先ほど（2日午後4時過ぎ）、即時抗告しました。

再審の可否は、福岡高裁で改めて判断されることになります。

菊池事件とは

菊池事件は1952年に役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が逮捕された事件です。無実を訴えた男性が、隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、その後、執行されました。

一方、2020年に熊本地裁が「特別法廷は違憲」と判断したことを受け、遺族が再審を請求しましたが、1月28日に熊本地裁が再審を認めない決定をしていました。弁護団はその決定を不服として福岡高裁に即時抗告しました。

