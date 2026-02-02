TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。たこ焼きとハイボールを楽しむ様子を投稿しました。
 

穂川さんは「たまに無性に食べたくなる銀だこ　 明太子チーズ餅というギルティギルティなものにしたよー！」と綴っています。また、「ハイボールとの組み合わせ最高だーー」とコメントを添えて、たこ焼きとハイボールを楽しむ写真を公開しました。
 



写真には木製の居酒屋風の店内で、黒のリブニットを着た穂川さんがハイボールが入ったジョッキを持つ様子が映っています。テーブルにはたこ焼きも置かれており、堪能したようです。
 



この投稿に、「最高の組み合わせだわ。ビールもいいすけどねぇ」「たこ焼きにハイボール、美味しいやつですね」「たこ焼き飲みいいですねー」「果音さんがたこ焼きにハイボールってホッコリするわー」などの声が寄せられています。

