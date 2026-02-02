美しさの秘訣（ひけつ）は、イチゴとスルメだった？ 昨年12月28日、米国映画サイト「TCキャンドラー」が発表した「2025世界で最も美しい顔100人」の1位に選ばれたBLACKPINKのROSE（ロゼ、28）が、その奥の手を明かした。

ファッション誌「ELLE KOREA」のYouTubeチャンネルに出演。写真撮影後に行われたインタビューで「最も美しい顔1位に選ばれた秘訣は？」と聞かれたROSEは「何でしょうね？」と恥ずかしそうに話した後「まだ理解できない。話にならないけれど、とても感謝しています」と答えた。さらに「おいしいものを毎日食べている。今は冬だからイチゴをよく食べて、スルメとかもよく食べる」と話した。

同ランキングでは、2位に米女優シドニー・スウィーニー、3位にガールズグループBABYMONSTER（ベイビーモンスター）のPHARITA（パリタ、タイ）が入った。他にaespa（エスパ）KARINAが8位、BLACKPINKのJISOO（ジス）が11位だった。

日本からはTWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が31位と、6人が選ばれた。

一方1日、米ロサンゼルスのクリプトドットコムアリーナで開かれたグラミーアワードで「APT．」は、本賞部門の「今年の歌」候補に名前を上げたが、最終受賞者には名前が呼ばれなかった。ROSEは、今回の授賞式で、K−POPソロアーティストとしては初めてグラミー賞の3部門に同時にノミネートされる記録を残した。

同授賞式で、ブルーノ・マーズとともに「APT．」を歌い、オープニングを飾った。K−POPソロアーティストが、グラミー賞の舞台に上がったのは今回が初めて。