彼の“変わらなさ”が証拠。いい時も悪い時も寄り添うのは男性の本命サイン
男性の恋の本気度がはっきり出るのは、実はあなたがうまくいっていない時期。男性は本命の女性に対してほど、状況が悪いときでも態度を変えず、関係から逃げない選択をします。「変わらない」という行動そのものが、本命サインになるのです。
男性は本命相手が弱っている時ほど連絡や接し方を変えない
あなたが仕事で疲れている時や気持ちが沈んでいる時でも、男性が急にそっけなくなったり、連絡を減らしたりしないのは、その状態のあなたも含めて大切にしているからこそ。本命でない相手なら空気が重くなると距離を取ってしまう男性は少なくありませんが、逆に本命相手には関係を保つことを優先します。
男性は無理に明るくさせようとせず、そばにいる姿勢を選ぶ
本命の女性が元気がないとき、男性は必要以上に励ましたり、解決策を押しつけたりしません。「今日はゆっくりしよう」「無理しなくていいよ」と、状態に合わせた関わり方を選びます。気持ちを変えさせるより、安心できる時間を作ることを優先するのが、本気の関わり方です。
男性は調子が悪い時期でも関係を続けようとする
あなたが忙しい時期や余裕のない時でも、男性の方が会う時間を作ろうとしたり、連絡を絶やさなかったりするのは、その関係を一時的なものだと思っていないから。本命相手ほど、「今は大変だから距離を置こう」ではなく、「今だからこそ支えたい」という発想に男性はなります。
男性が、あなたの調子がいい時も悪い時も、接し方が変わらず、関係から逃げないなら、それはもう十分に本命サイン。言葉よりも、態度の“変わらなさ”を信じてあげてください。 ※画像は生成AIで作成しています
