彼のことを心から愛しているはずなのに…。恋に「疲れてしまう」理由

写真拡大


どんなに彼のことを愛していても、何か物足りない、何か満足いかない、と感じることはありませんか？

そこで今回は、そんな恋に「疲れてしまう」理由について解説します。

彼氏への愛情が強すぎる


彼氏への愛情が強いことは問題ではないように思えますが、愛情が強すぎるのは恋に疲れる大きな理由となるでしょう。

例えば、無理をしてでも彼氏の都合に合わせて自分のやりたいことを後回しにしたり、ちょっとしたことで嫉妬心が疼いて彼氏のことを束縛しようとしたりなど、度を超えた愛情行動はかえって自分の心を疲れさせることになってしまいます。

もし自分にその傾向があると感じているなら、まずは自分を大切にすることを意識して、仕事や趣味など、恋愛や彼氏のこと以外にもしっかり目を向けていくことが大切です。

彼氏とのコミュニケーションが不足している


彼氏とのコミュニケーションが不足しているのも、恋に疲れる理由の１つ。

例えば、彼氏に電話したのに、彼氏が電話に出てくれず、しばらく経っても電話を折り返してこない時、コミュニケーションが取れていれば「忙しいんだな」「移動中かな」などと何も問題に感じないことでも、コミュニケーションが不足していると「どうして？」「浮気？」などと勝手に思い悩むことになるでしょう。

だからこそ、万が一彼氏の気持ちを疑いそうになった時は「コミュニケーションが不足しているのかも」と考えて、彼氏と一緒に過ごす時間をまずは作るようにすべきです。

恋に疲れたと感じたとしても、１つ１つ理由を潰していけば解消できるはずなので、上手く対応していきましょうね。

🌼いつまでも円満な関係作りを。彼氏との「すれ違いを回避」するコツ