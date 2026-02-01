ロングでもミディでもない…。40代・50代が陥りやすい「中途半端丈」コーデの失敗ポイント
なんとなく今っぽく見えなくて、全体のバランスが悪い気がする。そんなとき、原因になりやすいのがボトムスの「丈選び」です。ロングでもなく、ミディでもなく、どこか中途半端な丈のスカートやパンツは、40代・50代の体型バランスを一気に崩してしまうことがあります。
一番太い位置で切れると、下半身が重く見える
中途半端丈が厄介なのは、ふくらはぎの一番太い部分でラインが止まりやすいこと。そこに視線が集中すると、脚全体が太く、短く見えてしまいます。
さらにトップスまでゆったりしていると、重心が下がり、全体がずんと重たい印象に。本人は「無難な丈」を選んでいるつもりでも、実は体型を強調してしまっているケースは少なくありません。
迷ったら“足首が見える”か“床スレスレ”が正解
丈に迷ったときの目安はシンプル。足首がすっと見える丈か、床に近いフルレングスです。このどちらかに振り切るだけで、縦ラインが強調され、下半身がすっきり見えます。ミディ丈を選ぶ場合も、ブーツやヒールで重心を上げるなど、足元とのバランスを意識することで一気に垢抜けた印象に変わります。
体型が変わったから似合わなくなったのではなく、丈が今のバランスに合っていないだけ、ということは意外と多いもの。アイテムを全部買い替えなくても、「なんとなく選ぶ丈」から卒業することでコーデの完成度を上げていきましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
