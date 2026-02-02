神部美咲、競馬場で美脚輝くミニスカ姿公開「可愛いが渋滞」「脚のラインが美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの神部美咲が2月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈スカート姿を公開した。
【写真】31歳美人タレント「脚のラインが美しすぎる」競馬場でミニスカ姿披露
同日放送のカンテレ系競馬番組「競馬BEAT」（毎週日曜午後3時〜）にゲスト出演した神部。「久々のミニ丈」「普通に寒かった」「同時にお財布も寒くなった。笑」と記し、競馬場で撮影したソロショットを投稿した。オフホワイトのトップスにフロントポケットがデザインされた同色のミニ丈スカートとストラップ付きパンプスを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
この投稿は「脚のラインが美しすぎる」「完璧なスタイル」「ビジュ最強」「可愛いが渋滞してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆神部美咲「久々のミニ丈」美脚輝くショット披露
◆神部美咲の投稿に「可愛いが渋滞してる」と反響
