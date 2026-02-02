TWICEモモ、胸元開きタイトレザー衣装で美シルエット際立つ「着こなせるのがすごい」「完璧女神」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が2月1日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】TWICEメンバー「想像以上」話題の胸元開きタイトレザー衣装
モモは、自身が参加するTWICE内の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）の新曲「Confetti」のミュージックビデオ衣装を身に着けたオフショットを複数枚公開。引き締まった全身のシルエットが際立つブラックを基調とした胸元が開いたタイトなレザーの衣装に身を包み、落ち着いた表情で椅子に腰掛ける姿や、撮影セット内での様子を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「レベチ」「雰囲気が別人級」「美しすぎます」「想像以上」「着こなせるのがすごい」「完璧女神」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TWICEモモ、クールな世界観の衣装姿を披露
◆TWICEモモの投稿に反響
