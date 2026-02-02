中村江里子アナ「贅沢簡単ディナー」自宅キッチンで食事する夫婦ショット公開「おしゃれ」「センスが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】フリーアナウンサーの中村江里子が2月2日、自身のInstagramを更新。夫と自宅キッチンでの様子を公開し、注目を集めている。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「おしゃれなキッチン」イケメン夫との食事ショット
中村は「キッチンで飲みながら、色々つまんでいます」とつづり、自宅キッチンにて夫婦2人で過ごしている様子を複数枚投稿。ワイングラスを片手に夫と並んで笑顔の姿を公開している。
また「シンプルだけどちょっと贅沢簡単ディナー」「パンを焼いて有塩バター塗り、ハムとコンテチーズそしてたっぷりトリュフのサンドウィッチ」と、トリュフのお気に入りの食べ方も明かしている。
この投稿には「おしゃれなキッチン」「憧れる夫婦時間」「真似したい」「センスが素敵」「落ち着いた雰囲気が良い」などの反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
