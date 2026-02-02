當真あみ、人気バンドのライブに参戦 メンバーとの記念ショットも「並んでるの新鮮」「好きなの伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】女優の當真あみが1月31日、自身のInstagramを更新。人気バンドのライブに訪れたことを報告した。
【写真】19歳女優、SUPER BEAVERのライブ参戦＆メンバーと記念ショット
當真は「今日はSUPER BEAVERのライブに行ってきました」と添えて、1月31日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたロックバンド・SUPER BEAVERのライブツアーSUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜」に訪れたことを報告。「最初から最後までストレートな言葉・好きな歌・会場全体の凄まじい熱量を全身で浴びて、圧倒されっぱなしでした。明日も明後日もその先も、今日の事を思い出すだけで元気になれるくらいのエネルギーをもらいました。音楽の力というものは計り知れません……」と感想をつづっている。
また、當真は「終演後、SUPER BEAVERの皆さんとお会い出来る時間をいただきまして、写真まで撮ってもらいました」とSUPER BEAVERとの記念ショットも公開。ツアーロンTやサッカーマフラーなど同ツアーのグッズを着用し「家に帰ってもライブの余韻に浸っています。。またライブに行けるよう明日からも頑張っていきます」と記している。
この投稿には「グッズも着用してて完璧」「好きなの伝わる」「ロックコーデ可愛い」「並んでるの新鮮」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆當真あみ、SUPER BEAVERのライブへ
◆當真あみの投稿に反響
