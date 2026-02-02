プロボクシングＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「日本時間だと今日が２月２日。思い出さない日はない 俺は進み続ける。」（原文ママ）と投稿した。

２月２日は、元日本ランカーで２０２４年に２３歳で亡くなった穴口一輝さんの命日。

堤は日本同級王者だった２３年１２月、当時同級３位で真正ジムに所属していた穴口さんと対戦。激しい打ち合いの末、堤が判定勝ちしたが、穴口さんは試合後、病院へ救急搬送。急性硬膜下血腫で開頭手術を受けた。その後、懸命な治療が行われたが、翌２４年２月に帰らぬ人となった。

堤はその後、ＷＢＡ世界同級王座を獲得。２５年１２月には元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝に判定勝ちするなど、ケガや手術などを乗り越え、２度の防衛に成功している。堤が拳を交えた、かつての対戦相手に思いをはせたと思われる投稿は２日夕方までに２６万回の表示がなされており、多くのコメントが寄せられている。

ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」は１月３０日（日本時間３１日）に米ニューヨークで年間表彰式「ザ・リング・マガジン・アワード」を開催。２０２５年の年間各賞のうち、最高ラウンド賞には、昨年２月に行われた堤と比嘉大吾（３０）＝志成＝が互いにダウンを奪った第９ラウンドが選出され、堤は表彰式に出席していた。