『第68回グラミー賞』主要部門受賞結果 バッド・バニー、ケンドリック・ラマー＆シザ、ビリー・アイリッシュが受賞 新人賞はオリヴィア・ディーン
世界最高峰の音楽の祭典『第68回グラミー賞』の授賞式が日本時間2日に米ロサンゼルスで開催された。
【写真】豪華！『第68回グラミー賞』主要部門の受賞者
『年間最優秀アルバム賞』は、バッド・バニーが「DeBI TiRAR MaS FOToS」で受賞。スペイン語楽曲が史上初めて主要部門を獲得した。
『年間最優秀レコード賞』はケンドリック・ラマー＆シザが「luther」で受賞。ケンドリックは今年最多の5部門を受賞し、ラッパーとして史上最多の『グラミー賞』受賞記録を塗り替えるという歴史的な記録を打ち立てた。また、ケンドリックは前回も『年間最優秀レコード賞』を受賞しており、同部門連覇はロバータ・フラック、U2、ビリー・アイリッシュに続く史上4人目となった。
『年間最優秀楽曲賞』はビリー・アイリッシュの「WILDFLOWER」が受賞。同賞を3回受賞したのはビリーが史上初となった。『最優秀新人賞』はオリヴィア・ディーンが受賞した。
■主要6部門受賞結果
・年間最優秀アルバム賞
DeBI TiRAR MaS FOToS／バッド・バニー
・年間最優秀レコード賞
luther／ケンドリック・ラマー＆シザ
・年間最優秀楽曲賞
WILDFLOWER／ビリー・アイリッシュ
・最優秀新人賞
オリヴィア・ディーン
・年間最優秀プロデューサー（ノン・クラシック）
サーカット
・年間最優秀ソングライター（ノン・クラシック）
エイミー・アレン
■『第68回グラミー賞授賞式』をWOWOWで放送・配信
『生中継！第68回グラミー賞授賞式』 ※2ヶ国語版（同時通訳）
2月2日(月) 午前9：00〜 WOWOWプライムで生放送／WOWOWオンデマンドで生配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59までアーカイブ配信
『第68回グラミー賞授賞式』 ※字幕版
2月2日(月)午後10：00〜 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59 までアーカイブ配信
