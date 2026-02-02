【節分】イオン「恵方巻」“お求めやすい価格”でそろう…注目商品まとめ 予約の人気ランキング上位も発表
イオンリテールは、2月1日より関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約350店舗で、恵方巻の予約受け渡し・店頭販売を開始した。あわせて、予約商品の人気ランキング上位も明らかにしている。
【写真】イオンの恵方巻 予約ランキング1位…銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻
イオンの2026年恵方巻は、予約なしで購入できる商品の約7割を本体価格1000円以下に設定。“お求めやすい価格”へリニューアルした3品目に加え、見た目も味もインパクト抜群な“はみ出す太巻シリーズ”には新たに2品目を追加するなど、さらに充実した品ぞろえとなる。
食べきりやすいサイズの中巻は、特に手頃。国産大豆「タチナガハ」を使用し、かつお・昆布・しいたけの出汁で旨みを引き出した納豆中巻は、本体価格298円。東西の地域の味付けに合わせた「玉子焼き」とかにかまを組み合わせた中巻は、本体価格358円。
また、季節行事を自由に楽しめる新提案として「メキシカンタコスの恵方巻」もラインアップするなど、和と洋の融合で、節分の楽しみ方を広げる。
■丸かぶり中巻4種セット（ハーフ）※お求めやすい価格へリニューアル
まぐろたたき・サーモン・ヒレカツ・サラダの人気4種の中巻ハーフを詰め合わせたセット。異なる食感と味わいを一度に楽しめる贅沢な組み合わせで、家族や仲間とシェアするのにぴったり。食べ比べの楽しさも魅力。
価格：1パック 本体980円（税込1058.40円）
規格：長さ9センチ×幅3.5センチ（1切れ当たり）
■はみ出すまぐろたたきの太巻 ※NEW
厳選キハダマグロを独自配合した“まぐろたたき”をたっぷり使用し、豪快にはみ出すほど巻き上げた太巻。なめらかな食感とまぐろの旨みをしっかり楽しめる一品で、見た目のインパクトと食べ応え兼ね備えた、まぐろ好きにおすすめの商品。
価格：1本 本体980円（税込1058.40円）／ハーフ 本体498円（税込537.84円）
規格：1本 長さ15.6センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さ7.8センチ×幅5.5センチ
■はみ出す2種の海老の海鮮太巻 ※NEW
ぷりっとした食感の海老を2種類使用し、サーモンとまぐろたたきを加えた4種の海鮮具材を贅沢に巻き上げた太巻。大葉を合わせることで、さっぱりとした風味が広がり、海鮮の旨みを引き立てる。見た目のインパクトと食べ応えを兼ね備えた、海鮮好きにおすすめの一品。
価格：1本 本体980円（税込1058.40円）／ハーフ 本体498円（税込537.84円）
規格：1本 長さ15.6センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さ7.8センチ×幅5.5センチ
■3種の旨味入り納豆中巻 ※NEW
国産大豆「タチナガハ」ならではのしっかりとした粒感と豊かな風味を楽しめる納豆中巻。かつお・昆布・しいたけの旨みを丁寧に引き出した特製だしで、納豆のまろやかな味わいをさらに引き立てた。素材の良さを活かした、上品で奥深い味わい。
価格：1本 本体298円（税込321.84円）
規格：1本 長さ18センチ×幅3.5センチ
■かにかまと玉子焼きの中巻 ※NEW
玉子焼きとかにかまを組み合わせた、彩り豊かな中巻。東西それぞれの地域の味付けに合わせた玉子焼きが、やさしい甘みとコクを引き立てる。しっかりとした食感の玉子焼きと、かにかまの旨みは、お子さまにも人気の組み合わせ。見た目も華やかで、家族みんなで楽しめる一品。
価格：1本 本体358円（税込386.64円）
規格：1本 長さ18センチ×幅3.5センチ
■サルサソースで食べる具だくさんタコス ※NEW
チリミートやアボカドポテマカを盛り込んだ、ボリューム満点のタコス。あらごしトマトに玉ねぎときゅうりを加え、シャキシャキ触感のサルサソースをかけて最後まで飽きさせない一品。
価格：本体378円（税込408.24円）
【イオンの恵方巻予約商品 人気ランキング】
■1位：銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻 ※お求めやすい価格へリニューアル／店頭購入可
鮨の匠・吉武正博氏監修。江戸前仕込みの恵方巻。まぐろとたくあん、千切りがりとこはだなどの海鮮素材を煮穴子が全体をまとめる贅沢な一品。
価格：1本 本体1380円（税込1490.40円）／ハーフ 本体698円（税込753.84円）
規格：1本 長さ18センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さセンチ×幅5.5センチ
■2位：銀座 鮨よしたけ監修 極 太巻 ※店頭購入可
鮨の匠・吉武正博氏監修。江戸前仕込みの恵方巻。まぐろとたくあん、千切りがりとこはだなどの海鮮素材を煮穴子が全体をまとめる贅沢な一品。
価格：1本 本体1380円（税込1490.40円）／ハーフ 本体698円（税込753.84円）
規格：1本 長さ18センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さセンチ×幅5.5センチ
■3位：当店自慢の招福4種恵方巻セット（4分の1切れ） ※お求めやすい価格へリニューアル／店頭購入可
鮨よしたけ監修恵方巻２種が入ったセット。11種海鮮の「招福海鮮恵方巻」、8種具材の「極 太巻」、まぐろを味わう「2色まぐろ太巻」、サクッと揚げた「ヒレカツ太巻」など、海鮮と揚物の多彩な味を一度に楽しめる特別なセット。
価格：1パック 本体1380円（税込1490.40円）
規格：長さ4.5センチ×幅5.5センチ（１切れ当たり）
※一部店舗では、取り扱いが無い場合あり
※店舗により商品構成が異なる場合あり
※単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨て
【写真】イオンの恵方巻 予約ランキング1位…銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻
イオンの2026年恵方巻は、予約なしで購入できる商品の約7割を本体価格1000円以下に設定。“お求めやすい価格”へリニューアルした3品目に加え、見た目も味もインパクト抜群な“はみ出す太巻シリーズ”には新たに2品目を追加するなど、さらに充実した品ぞろえとなる。
また、季節行事を自由に楽しめる新提案として「メキシカンタコスの恵方巻」もラインアップするなど、和と洋の融合で、節分の楽しみ方を広げる。
■丸かぶり中巻4種セット（ハーフ）※お求めやすい価格へリニューアル
まぐろたたき・サーモン・ヒレカツ・サラダの人気4種の中巻ハーフを詰め合わせたセット。異なる食感と味わいを一度に楽しめる贅沢な組み合わせで、家族や仲間とシェアするのにぴったり。食べ比べの楽しさも魅力。
価格：1パック 本体980円（税込1058.40円）
規格：長さ9センチ×幅3.5センチ（1切れ当たり）
■はみ出すまぐろたたきの太巻 ※NEW
厳選キハダマグロを独自配合した“まぐろたたき”をたっぷり使用し、豪快にはみ出すほど巻き上げた太巻。なめらかな食感とまぐろの旨みをしっかり楽しめる一品で、見た目のインパクトと食べ応え兼ね備えた、まぐろ好きにおすすめの商品。
価格：1本 本体980円（税込1058.40円）／ハーフ 本体498円（税込537.84円）
規格：1本 長さ15.6センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さ7.8センチ×幅5.5センチ
■はみ出す2種の海老の海鮮太巻 ※NEW
ぷりっとした食感の海老を2種類使用し、サーモンとまぐろたたきを加えた4種の海鮮具材を贅沢に巻き上げた太巻。大葉を合わせることで、さっぱりとした風味が広がり、海鮮の旨みを引き立てる。見た目のインパクトと食べ応えを兼ね備えた、海鮮好きにおすすめの一品。
価格：1本 本体980円（税込1058.40円）／ハーフ 本体498円（税込537.84円）
規格：1本 長さ15.6センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さ7.8センチ×幅5.5センチ
■3種の旨味入り納豆中巻 ※NEW
国産大豆「タチナガハ」ならではのしっかりとした粒感と豊かな風味を楽しめる納豆中巻。かつお・昆布・しいたけの旨みを丁寧に引き出した特製だしで、納豆のまろやかな味わいをさらに引き立てた。素材の良さを活かした、上品で奥深い味わい。
価格：1本 本体298円（税込321.84円）
規格：1本 長さ18センチ×幅3.5センチ
■かにかまと玉子焼きの中巻 ※NEW
玉子焼きとかにかまを組み合わせた、彩り豊かな中巻。東西それぞれの地域の味付けに合わせた玉子焼きが、やさしい甘みとコクを引き立てる。しっかりとした食感の玉子焼きと、かにかまの旨みは、お子さまにも人気の組み合わせ。見た目も華やかで、家族みんなで楽しめる一品。
価格：1本 本体358円（税込386.64円）
規格：1本 長さ18センチ×幅3.5センチ
■サルサソースで食べる具だくさんタコス ※NEW
チリミートやアボカドポテマカを盛り込んだ、ボリューム満点のタコス。あらごしトマトに玉ねぎときゅうりを加え、シャキシャキ触感のサルサソースをかけて最後まで飽きさせない一品。
価格：本体378円（税込408.24円）
【イオンの恵方巻予約商品 人気ランキング】
■1位：銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻 ※お求めやすい価格へリニューアル／店頭購入可
鮨の匠・吉武正博氏監修。江戸前仕込みの恵方巻。まぐろとたくあん、千切りがりとこはだなどの海鮮素材を煮穴子が全体をまとめる贅沢な一品。
価格：1本 本体1380円（税込1490.40円）／ハーフ 本体698円（税込753.84円）
規格：1本 長さ18センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さセンチ×幅5.5センチ
■2位：銀座 鮨よしたけ監修 極 太巻 ※店頭購入可
鮨の匠・吉武正博氏監修。江戸前仕込みの恵方巻。まぐろとたくあん、千切りがりとこはだなどの海鮮素材を煮穴子が全体をまとめる贅沢な一品。
価格：1本 本体1380円（税込1490.40円）／ハーフ 本体698円（税込753.84円）
規格：1本 長さ18センチ×幅5.5センチ／ハーフ 長さセンチ×幅5.5センチ
■3位：当店自慢の招福4種恵方巻セット（4分の1切れ） ※お求めやすい価格へリニューアル／店頭購入可
鮨よしたけ監修恵方巻２種が入ったセット。11種海鮮の「招福海鮮恵方巻」、8種具材の「極 太巻」、まぐろを味わう「2色まぐろ太巻」、サクッと揚げた「ヒレカツ太巻」など、海鮮と揚物の多彩な味を一度に楽しめる特別なセット。
価格：1パック 本体1380円（税込1490.40円）
規格：長さ4.5センチ×幅5.5センチ（１切れ当たり）
※一部店舗では、取り扱いが無い場合あり
※店舗により商品構成が異なる場合あり
※単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨て