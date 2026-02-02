ホラン千秋、劇場訪れ“推し活”を報告「幸せを噛み締めながら…」 共感の声「気持ちめちゃくちゃわかりますっ！！」
タレントのホラン千秋（37）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。“推し活”の様子をつづった。
【写真】ホラン千秋、“推し”の劇場ショット
投稿で「念願叶って宝塚大劇場に」と、兵庫県宝塚市の劇場を訪れたことを報告。阪急電車のバックに同劇場が映ったショットなどを公開した。
続けて「推しが増えることの幸せを噛み締めながら、気づいたら河川敷の果てまで歩いていました」としみじみ。「YouTubeにて、果てまで歩く私をご覧ください」と、自身のYouTubeに公開した「宝塚を観に兵庫・宝塚に来ました！」の動画をアピールした。動画内では、「2025年に私、大好きになりまして。あの…詳しいとかではないんですけれども、元々舞台とか見るの大好きだったんですけど」「宝塚は生で見たことなかったんですよ。見てみたいなとずっと思っていて」などと、熱い思いを語っていた。
この投稿にファンからは「ホランさんの宝塚愛が伝わってきました」「推し活は最高の癒しですね」「気持ちめちゃくちゃわかりますっ！！お互い推し活楽しみましょう」「推し活は元気になりますよね」「素敵ですね」など、共感するコメントも多数寄せられた。
