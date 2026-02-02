８日投開票の衆院選で、宮城１区に出馬したライバル候補２人が仙台市青葉区の隣り合わせの物件に選挙事務所を構えている。

陣営関係者によると、突然の衆院解散で準備期間が短く、物件探しが難航したためで、これも戦後最短の選挙ならではの珍事といえそうだ。

仙台市青葉区のアーケード「ぶらんど〜む一番町商店街」の一角。雑居ビル１階の事務所を横並びで借りたのは自民党の元議員と中道改革連合の前議員だ。それぞれの事務所に候補の写真やスローガンをあしらったポスターやのぼり旗が飾られ、陣営関係者や支持者が慌ただしく出入りする。

両陣営が１区で相まみえるのは２０１７年の初対決以来、今回で４度目。陣営関係者によると、どちらも決まった物件はなく、選挙があるたびに立地のいい中心部の事務所を探してきた。今回先に契約したのは中道改革の候補で、自民側は「数件断られ、解散の３日ほど前にようやく契約した物件」（陣営幹部）だった。

中道改革候補は公示前に自民候補と顔を合わせた際、「正々堂々と戦い、選挙を盛り上げましょう」と声をかけたという。

ライバル同士の拠点が仲良く並ぶ光景に、ＳＮＳでは「話題の現場に行ってきた」などと写真付きで投稿され、盛り上がっている。先月２８日、中学生の娘と通りかかった仙台市宮城野区の女性（４９）は「ＳＮＳで娘が見たと話していたが、本当にお隣同士なんて」と驚いていた。

１区には、日本維新の会、共産党、参政党の新人３人も立候補している。