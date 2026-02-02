◇プロ野球・巨人春季キャンプ(1日、宮崎)

巨人の阿部慎之助監督が春季キャンプの注目ポイントについて語りました。

1日から宮崎県で行われている春季キャンプ。阿部監督は、初日を振り返り「素晴らしい緊張感があっていい練習ができた」とうなずきました。

さらに阿部監督は、今回の春季キャンプの注目ポイントにも言及。「とにかく選手がどういう準備しているのかとか、プロってこうなんだなとか、すごいなとか、少しの感動でもいいので見て感じていただけるとありがたい」とキャンプだからこそ感じられる魅力を語りました。

また、注目選手について問われると「全員がフラットな状態でスタートしましたので。素晴らしい実績がある人もいますけど、それはチームの財産として置いておく」とした上で「ベテランも若手も全員にチャンスがありますので、選手がアピールしている、競争しているのを見てほしい」とキャンプでの選手間の競争に期待をふくらませました。

続けて「全員が自分でつかみ取ってほしい」と選手の積極性を熱望しましたが、阿部監督自身も「僕もフラットな目線で、選手の状態やコンディションをこのキャンプでみたい」と約束しました。