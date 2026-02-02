今後は教育に活用予定

ヨーロッパの航空機メーカー、エアバスは2026年1月29日、ユニークな形状を持つ輸送機「ベルーガST」5号機の退役を発表しました。どのような機体だったのでしょうか。

「ベルーガST」は旅客機「A300-600」をベースとし、エアバス航空機のパーツを輸送する目的で作られた機体です。翼などの長尺の荷物も運ぶために、胴体上部が大きく膨らんだルックスが特徴の貨物機で、「ベルーガ」は「シロイルカ」を意味します。デビューは1995年で、全5機が製造されました。

その後エアバスでは、後継機である「ベルーガXL」の運用を開始し、「ベルーガST」は本来のパーツ輸送業務をメインに担当する機会は少なくなりました。その後「ベルーガST」を用いて、社外の顧客へむけた大型貨物の空輸サービスの担当機として活かす取り組みを開始するも、2025年にこの事業は終了に。その後エアバスは「グループ内のヘリコプターの輸送など、社内向けにこの機体を使う予定としていましたが、その詳細は明らかになっていませんでした。

5号機は今後、イギリス・ブロートンでSTEM（科学、技術、工学、数学）支援施設として活用される予定といいます。なお同社によると、2027年半ばからは、後継機「ベルーガXL」がエアバス機のパーツ輸送の唯一の担い手になるとしています。