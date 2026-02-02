秋北バスは3日、大館市内などの一般路線バスを始発から運休すると発表しました。



県北地区の市町村の路線バスや、コミュニティバスの一部路線の運休も予定されています。



大雪による道路状況の悪化で、運行の安全が確保できないとしています。



＜2月3日の運休予定＞

一般路線バス

＊大館市内 始発から全路線運休

＊能代市内 「能代・二ツ井線」始発から運休

＊鹿角市・小坂町 「花輪・大館線」「大館・小坂線」始発から運休 ※その他の路線は通常運行予定

＊北秋田市・上小阿仁村 始発から全路線運休





コミュニティバス＊大館市 「ほほえみひない号」「たしろたけのこ号」始発から運休＊北秋田市 「鷹巣市街地循環バス」始発から運休高速バス＊大館・鹿角－盛岡 「みちのく号」一部区間迂回で運行＊能代・大館－大宮・池袋 「ジュピター号」始発から平常運行＊能代－秋田 始発から平常運行＊大館能代空港リムジンバス 始発から平常運行今後の道路状況により、新たな運休、迂回路線の発生、運休区間の延長の可能性があります。道路状況が回復次第、運行を再開する予定です。最新の情報をご確認ください。