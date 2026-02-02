ABS秋田放送

秋北バスは3日、大館市内などの一般路線バスを始発から運休すると発表しました。

県北地区の市町村の路線バスや、コミュニティバスの一部路線の運休も予定されています。

大雪による道路状況の悪化で、運行の安全が確保できないとしています。

＜2月3日の運休予定＞
一般路線バス
＊大館市内　　　　　始発から全路線運休
＊能代市内　　　　　「能代・二ツ井線」始発から運休
＊鹿角市・小坂町　　「花輪・大館線」「大館・小坂線」始発から運休　※その他の路線は通常運行予定
＊北秋田市・上小阿仁村　始発から全路線運休

コミュニティバス
＊大館市　　「ほほえみひない号」「たしろたけのこ号」始発から運休
＊北秋田市　「鷹巣市街地循環バス」始発から運休

高速バス
＊大館・鹿角－盛岡　　　　「みちのく号」一部区間迂回で運行
＊能代・大館－大宮・池袋　「ジュピター号」始発から平常運行
＊能代－秋田　　　　　　　　始発から平常運行
＊大館能代空港リムジンバス　始発から平常運行

今後の道路状況により、新たな運休、迂回路線の発生、運休区間の延長の可能性があります。

道路状況が回復次第、運行を再開する予定です。

最新の情報をご確認ください。