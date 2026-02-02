ダヴ・キャメロン主演のエロティック・スリラー『56日間』がPrime Videoで独占配信へ

『ソウ』シリーズの生みの親であるジェームズ・ワンが製作を務め、エミー賞受賞女優のダヴ・キャメロンとアヴァン・ジョーギアが主演するエロティック・スリラー『56日間』がPrime Videoにて独占配信することがわかった。

エロティック・スリラー『56日間』概要

『56日間』は、スーパーマーケットで偶然出会い、急速に、そして危険なほど激しく恋に落ちたオリバーとシアラの物語だ。

二人の出会いから56日後、殺人課の捜査官がオリバーのアパートで、身元の特定を阻むように意図的に腐敗を進められた惨殺遺体を発見する。犯人はオリバーか、それともシアラか。現在進行形の緊迫した捜査の1日と、過去における若い恋人たちの歪んだ関係の行方を交互に描く本作は、ユニークな犯罪ドラマであると同時に、見る者を釘付けにするエロティック・スリラー作品となっている。

シアラ・ワイズ役には、『うわさのツインズ リブとマディ』でデイタイム・エミー賞主演女優賞を獲得し、『ディセンダント』シリーズでティーン世代のカリスマとして支持を集めるダヴ・キャメロン。オリバー・ケネディ役には、アヴァン・ジョーギア（『ゾンビランド：ダブルタップ』、『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』）など、注目の若手キャストが出演する。

原作は、キャサリン・ライアン・ハワードによる世界的ベストセラー小説「56日間」だ。同作は「アン・ポスト・アイルランド図書賞2021」の犯罪小説部門で年間最優秀作品に選ばれたほか、「ニューヨーク・タイムズ」「ワシントン・ポスト」「アイリッシュ・タイムズ」の3紙で「ブック・オブ・ザ・イヤー2021」を受賞している。

脚本と製作総指揮は、『ER 緊急救命室』のリサ・ズワーリングと『プリズン・ブレイク』のカリン・アッシャーが務める。アトミック・モンスターからは、ジェームズ・ワン（『ソウ』シリーズ、『死霊館』シリーズ、『アクアマン』）、マイケル・クリア（『マリグナント』、『M3GAN ミーガン』）、ロブ・ハケットが製作総指揮として参加。ダニエル・ボッゾーネがシリーズを統括し、サンドリーヌ・グロ・ダイヨンも製作総指揮に名を連ねる。原作者のキャサリン・ライアン・ハワードは共同製作総指揮を担当している。

『56日間』（全8話）は2026年2月18日（水）よりPrime Videoにて一挙配信。（海外ドラマNAVI）

