札幌市の生活道路では２月２日から初の緊急排雪が始まりました。



これまでのパートナーシップ排雪とどのような違いがあるのでしょうか。



札幌市清田区の住宅街です。



２日から市による緊急排雪が始まり、道路脇の雪山が次々と運ばれていきます。

道幅が少し広がったほか、ザクザクとした雪も取り除かれ、車が走行しやすそうな道路になっていました。



（地域住民）「（排雪が行われるのは）もう最高です。なにかあったら大変」





これまでの排雪との違いは？

札幌市では積雪量などによって排雪作業をフェーズ１から３に分けていて、先週の大雪を受け「生活道路の緊急排雪」が必要なフェーズ３に区分されたということです。

（長南記者）「札幌市清田区の住宅街です。道のわきの雪は２メートル以上の高さになっています。そして道幅なんですが車がすれ違うのも難しいような状態です」



ここはまだ緊急排雪がされる前の住宅街の道路です。



市民が日常生活に使う「生活道路」では、大雪で道幅が狭くなり車の通行などに影響が出ていました。



札幌市の生活道路ではこれまで、町内会と市が費用を負担する「パートナーシップ排雪」が行われていましたが、各町内会ごとに決められた計画の中で進めるため効率が悪いという課題がありました。

そこで２日から、全区域を一括で行う緊急排雪が実施されることになりました。



費用は市が負担します。



そのため今回は「パートナーシップ排雪」は２０２６年は行われませんが、今後、市内３８００キロをおよそ１０００台の除雪機で一気に進められ、スピーディーに雪を片付けることができるということです。



（清田区南地区除雪センター 後藤悟所長）「普段よりも（排雪量は）約７割といわれている。速度重視で（雪を）とる量を少なくして前に進んでいく」

今後の排雪予定は？

（札幌市雪対策室 櫛井竜二事業課長）「地域の中でも（道が）細いけどバス路線になっていたりとか、そういった道路が優先的に作業進めることになる。出来るだけ早く生活道路の緊急排雪は２月中に全域をまわりたいと思っている」



市は北海道開発局関係機関にも除排雪について応援を求めていて、１月３１日は帯広開発建設部から緊急支援がありました。



協力体制を築き、市内の排雪を進めていく方針です。



大都市札幌を襲った大雪は市民生活に大きな影響を及ぼしました。



雪山による見通しの悪さなど危険も高まる中、ようやく緊急対策が動き始めました。