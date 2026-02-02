近影に対して、心配の声が殺到しているザギトワ(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で2018年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワが現地時間2月1日までに、自身のインスタグラムを更新。最新の姿を公開したが、フォロワーからは心配の声が殺到している。

【写真】「もっと食べた方が…」心配の声が集まるザギトワの近影をチェック

黒のキャミソールドレスを着たザギトワは6枚の写真を投稿。母国ロシアで開催されたボクシングフォーラムに出席し、「参加できたことを心から嬉しく思います」などと記した。

ただ、フォロワーの視線は、ザギトワの一層細くなったように映る首や腕、腰回りに集中。コメント欄には「あなたはとても美しかったのに、どうして？」「もっと食べた方がいい」「今まで見た中で一番細い腕」「ちょっと心配」「だいぶ体重が落ちたのでは」「病気じゃなきゃいいけど…」といった悲鳴交じりの反応が寄せられた。

ザギトワは10日前の投稿では、ボクシングに打ち込むトレーニング映像を公開。「私がボクシングを好きな理由は、エネルギーをチャージできて、内側から強くなれる気がするから。練習に行くたびに、余計な考えをシャットアウトして、動き、スピード、そしてアドレナリンがもたらす快感にただただ酔いしれています」とつづっていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]