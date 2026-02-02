俳優の野間口徹（52）が1日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。実は憧れの気持ちがある人気俳優の名前を実名で告白した。

ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優の渡部篤郎、女優の結城モエとともに登場。占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。

大串氏が野間口の性格について「心配性」を指摘。野間口は「とにかくネガティブな方なので、そうなるでしょうね。そのことも全部自分でわかっているんですよ、ネガティブだっていうのを」とした。

これに、大串氏は「でも、王様の星は持っている。だから元々は一番になりたい人。凄く目立つところにあるから、自然と目立つし目立ちたい。生年月日でみると野間口さんって凄いプライドが高くて、人を見下すところがある」。野間口は「こういうことを言うんじゃないですよ」と困惑しつつ「“ぼーっとしているのに冷たそう”とか言われるんですよ」ともらした。

ただ、それは理由はあるそうで、これまでAB型であることで「二重人格だ」「AB型だから」など決めつけられることがあるといい、「いや待て待て、世の中全員、もう押しなべて本音と建前があるだろと。本当疲れる。頭ごなしにそういうこと言われるの」と嘆き。

そんな野間口に、渡部が「“友達いらない”とか言ってたからね」と指摘。すると、野間口は「友達はいないんです。いらないじゃなくて、いないんです」とキッパリ。「僕だってムロ（ツヨシ）さんとか佐藤二朗さん……二朗さんはちょっとあれだけど。ああいう社交的な人、小栗旬君とか、物凄い憧れはありますよ。ああいうふうに生まれたらな、とかああいうふうな環境で育ってきていたらなって思うし。でももうなれないし、そこには」とした。

野間口は信州大学農学部出身で、佐藤も同大経済学部出身で先輩にあたる。