安藤優子「シンプルな夕ご飯」リアルな食卓公開「料亭みたい」「素敵な盛り付け」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】キャスターの安藤優子が2月2日、自身のInstagramを更新。湯豆腐を中心とした夕ご飯を公開した。
【写真】67歳キャスター「料亭みたい」湯豆腐＆4品並んだリアルな夕食
安藤は「昨日は帰宅後に早夕飯に」と記し、油揚げや豆腐を使った料理の写真を投稿。「三角油揚げはさっと焼いて、生醤油に生姜」「お豆腐は熱々の湯豆腐に！『さいち』で買ってきた芹と、生姜とネギのお薬味に、自家製土佐醤油で」と健康的な手料理を披露し、「温泉でご馳走いただいたので、こんなシンプルな夕ご飯が最高でした」とつづっていた。
また、海苔を巻いた「長芋の磯部揚げ」やレモンが添えられた「スモークサーモン」などの写真も載せている。
この投稿は「優しいご飯」「料亭みたい」「身体が温まりそう」「丁寧な食卓」「いつも素敵な盛り付け」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆安藤優子「シンプルな夕ご飯」披露
◆安藤優子の投稿に「丁寧な食卓」と反響
