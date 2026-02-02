荻野由佳（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/02】元NGT48の荻野由佳が2月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。

【写真】産後の26歳元48アイドル「脚綺麗」ミニスカで変わらぬスタイル披露

◆荻野由佳、美脚輝くミニスカ姿披露


荻野は「母とお兄ちゃんと息子と散歩した日！笑」「いつもたくさん写真撮ってくれる！」とつづり、屋外で撮影したソロショットを投稿。タートルネックのトップスにグレーのミニスカートとベージュのソックスを合わせた、美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。

◆荻野由佳の投稿に「見惚れる」と反響


この投稿は「見惚れる」「脚綺麗」「抜群のスタイル」「透明感溢れてる」「美人オーラ全開」と反響を呼んでいる。

荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】