1児の母・元NGT48荻野由佳、ミニスカ散歩コーデ披露「脚綺麗」「透明感溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】元NGT48の荻野由佳が2月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】産後の26歳元48アイドル「脚綺麗」ミニスカで変わらぬスタイル披露
荻野は「母とお兄ちゃんと息子と散歩した日！笑」「いつもたくさん写真撮ってくれる！」とつづり、屋外で撮影したソロショットを投稿。タートルネックのトップスにグレーのミニスカートとベージュのソックスを合わせた、美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。
この投稿は「見惚れる」「脚綺麗」「抜群のスタイル」「透明感溢れてる」「美人オーラ全開」と反響を呼んでいる。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】産後の26歳元48アイドル「脚綺麗」ミニスカで変わらぬスタイル披露
◆荻野由佳、美脚輝くミニスカ姿披露
荻野は「母とお兄ちゃんと息子と散歩した日！笑」「いつもたくさん写真撮ってくれる！」とつづり、屋外で撮影したソロショットを投稿。タートルネックのトップスにグレーのミニスカートとベージュのソックスを合わせた、美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。
◆荻野由佳の投稿に「見惚れる」と反響
この投稿は「見惚れる」「脚綺麗」「抜群のスタイル」「透明感溢れてる」「美人オーラ全開」と反響を呼んでいる。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】