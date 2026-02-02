西山茉希“レンチン”おかず並んだ簡単献立公開「時短料理参考になる」「見た目もバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】モデルの西山茉希が2月2日、自身のInstagramを更新。簡単にできる手料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「見た目もバッチリ」レンチンおかず・即席味噌汁など数品並んだ献立
西山は「日曜日、休息重視」「予定を入れずに各自ダラダラ」と記し、手料理が並ぶ食卓の写真を投稿。「豚バラとたっぷりレタスを白ダシベースで炒めてシャキ旨に」とレタスの緑色が美しい炒め物や「小松菜と白菜をレンチンでミックスでナムルに」と電子レンジを使用して調理した和え物、「乾燥具材で即席お味噌汁」など簡単に作れる料理を披露した。
また「リビングにお布団運んでドラえもん上映すれば、我々流レイトショーで週末終了」と週末の夜の過ごし方についてもつづっていた。
この投稿は「簡単で美味しそう」「見た目もバッチリ」「時短料理参考になる」「作ってみたい」「栄養抜群」と反響を呼んでいる。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳2児のママモデル「見た目もバッチリ」レンチンおかず・即席味噌汁など数品並んだ献立
◆西山茉希「レンチンで」簡単手料理公開
西山は「日曜日、休息重視」「予定を入れずに各自ダラダラ」と記し、手料理が並ぶ食卓の写真を投稿。「豚バラとたっぷりレタスを白ダシベースで炒めてシャキ旨に」とレタスの緑色が美しい炒め物や「小松菜と白菜をレンチンでミックスでナムルに」と電子レンジを使用して調理した和え物、「乾燥具材で即席お味噌汁」など簡単に作れる料理を披露した。
◆西山茉希の投稿に「参考になる」と反響
この投稿は「簡単で美味しそう」「見た目もバッチリ」「時短料理参考になる」「作ってみたい」「栄養抜群」と反響を呼んでいる。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】