浦和レッズ・渡邊凌磨選手の美人妻、手料理ズラリの豪華食卓披露「お店みたい」「栄養満点で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】モデルの前田希美が2月2日、自身のInstagramを更新。手料理が並ぶ食卓を公開した。
前田は「＃おうちごはん まとめ️」と記し、手料理がズラリと並ぶ食卓の写真を複数枚投稿。いくらをのせた卵焼きや魚と大根の煮物、れんこんを使った副菜、サラダや汁物などしっかりと栄養バランスが考えられた料理を披露した。
また、冷しゃぶやハンバーグをメインとした食卓などの写真も載せつつ、「献立考えるのって意外と大変だから最近はChatGPTに相談に乗ってもらってる」と明かしている。
この投稿は「彩り豊かで素晴らしい」「豪華ですごい」「お店みたい」「さすがです」「栄養満点で美味しそう」「尊敬する」と反響を呼んでいる。
前田は、2025年4月9日に浦和レッズの渡邊凌磨選手との結婚を発表した。（modelpress編集部）
