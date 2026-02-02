本郷奏多、結婚祝福され笑顔で感謝 報道陣から新婚生活について質問飛ぶ
【モデルプレス＝2026/02/02】俳優の本郷奏多が2月2日、都内で行われたダーク戦国アクションRPG『仁王3』の完成発表会に土屋太鳳とともに出席。報道陣から結婚を祝福される場面があった。
【写真】本郷奏多、人気女優に花束渡す
1月1日に自身のX（旧Twitter）で一般女性との結婚を発表した本郷。イベント終了後に報道陣から「ご結婚おめでとうございます」と声をかけられると「ありがとうございます」と笑顔で答えた。さらに「新婚生活はいかがですか？」「（妻と）お2人でゲームはされるんですか？」などという質問にも「ありがとうございます」と反応してステージを後にした。
イベントでは本郷と土屋はキャラクターのイメージに合わせた華やかな和装姿で登場。主人公の弟で、敵となる徳川国松を演じる本郷は「今日は国松くんを意識しておでこを出しちゃったりなんかして、白い着物を着て来させていただきました」と笑顔を見せ、「僕は小さい頃からゲームが本当に大好きで、ゲームに育ててもらったと言っても良いくらいなので、今回ゲームの世界に入ることができて、とても嬉しく思っています」と挨拶した。
改めて、自身が演じた徳川国松のワンシーンを見ると「とってもかっこいいなと思っております。こういうモデリングをするときって、360度カメラに囲まれた中でフェイスキャプチャをしたり、いろいろな表情をして作るんですけど、それをたくさんやった甲斐があって、本人そっくりなものが出来上がっていて感動しました」と目を輝かせた。同シーンで高笑いをしていることが話題に挙がると「本郷奏多っぽいなと思って見ておりました（笑）。いつも悪い役というか、真っ直ぐな正義はほとんどやったことがないので（笑）」と話し、笑いを誘っていた。
またイベントでは、翌日の2月3日が“節分”であることから、厄を払い本作の成功を祈願する特別企画も行われた。本郷が『仁王3』を実際にプレイし“鬼”と戦う追難式に挑戦することに。プレイ中には「一昨日は休みだったので、ずっとこのゲームをやっていたんですけど、連続16時間やりました。SDカードの容量がいっぱいになったのでやめたんですけど、本当はもっとやりたかったです」と告白して土屋を驚かせ、2度の挑戦で鬼の討伐に成功すると「たくさん強敵が出てくるんですけど、多彩な攻撃を使ってくるんですね。それが面白いんですよ。何回もやられて、ちょっとずつ覚えて、トライ＆エラーをして倒したときの達成感が素晴らしいゲームです」と熱く語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本郷奏多、人気女優に花束渡す
◆本郷奏多、報道陣から結婚祝福
1月1日に自身のX（旧Twitter）で一般女性との結婚を発表した本郷。イベント終了後に報道陣から「ご結婚おめでとうございます」と声をかけられると「ありがとうございます」と笑顔で答えた。さらに「新婚生活はいかがですか？」「（妻と）お2人でゲームはされるんですか？」などという質問にも「ありがとうございます」と反応してステージを後にした。
◆本郷奏多＆土屋太鳳、華やかな和服姿で登場
イベントでは本郷と土屋はキャラクターのイメージに合わせた華やかな和装姿で登場。主人公の弟で、敵となる徳川国松を演じる本郷は「今日は国松くんを意識しておでこを出しちゃったりなんかして、白い着物を着て来させていただきました」と笑顔を見せ、「僕は小さい頃からゲームが本当に大好きで、ゲームに育ててもらったと言っても良いくらいなので、今回ゲームの世界に入ることができて、とても嬉しく思っています」と挨拶した。
改めて、自身が演じた徳川国松のワンシーンを見ると「とってもかっこいいなと思っております。こういうモデリングをするときって、360度カメラに囲まれた中でフェイスキャプチャをしたり、いろいろな表情をして作るんですけど、それをたくさんやった甲斐があって、本人そっくりなものが出来上がっていて感動しました」と目を輝かせた。同シーンで高笑いをしていることが話題に挙がると「本郷奏多っぽいなと思って見ておりました（笑）。いつも悪い役というか、真っ直ぐな正義はほとんどやったことがないので（笑）」と話し、笑いを誘っていた。
◆本郷奏多、休日に16時間ゲーム
またイベントでは、翌日の2月3日が“節分”であることから、厄を払い本作の成功を祈願する特別企画も行われた。本郷が『仁王3』を実際にプレイし“鬼”と戦う追難式に挑戦することに。プレイ中には「一昨日は休みだったので、ずっとこのゲームをやっていたんですけど、連続16時間やりました。SDカードの容量がいっぱいになったのでやめたんですけど、本当はもっとやりたかったです」と告白して土屋を驚かせ、2度の挑戦で鬼の討伐に成功すると「たくさん強敵が出てくるんですけど、多彩な攻撃を使ってくるんですね。それが面白いんですよ。何回もやられて、ちょっとずつ覚えて、トライ＆エラーをして倒したときの達成感が素晴らしいゲームです」と熱く語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】