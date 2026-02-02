前回総選挙で小選挙区の議席を日本維新の会が独占した大阪。自民党との連立政権発足後初の総選挙を迎えたが、選挙区調整は行なわれず、全19選挙区中、実に18区で自民vs維新の「与党対決」が繰り広げられている。大阪でも、高市政権発足に伴い連立を離脱した公明党の支持者の投票行動が選挙結果に影響すると見られるなか、各選挙区の最新情勢をもとに当落を予測した。

【表画像】2・8総選挙／大阪府の19選挙区「候補者と最新当落予測」リストを見る

朝日新聞の2月1日付での中盤情勢調査では〈自維300議席超うかがう〉と報じられる一方、同調査で維新は〈公示前の34議席に届くか微妙だ〉とも言及されているが、どのような結果がもたらされると見られているのか。

東京以上に影響力が強い大阪の「公明党票」

大阪府知事選、大阪市長選の出直し選挙と衆院選の「トリプル選挙」となった大阪は、19の小選挙区を抱え、東京以上に「公明党票」の影響力が強い選挙区が多い。

前回総選挙（2024年10月。投票率53.85％）の結果から、公明党の比例大阪ブロックの得票を選挙区別に集計し、それぞれの選挙区に公明党票（比例代表票）がどのくらいあるかを分析した。それによると大阪では各選挙区で約2万〜3万超の「公明党票」があることがわかる。

大阪の地盤が弱い自民党はこれまで公明党との選挙協力によってなんとか維新に対抗してきたが、前回総選挙は大敗、維新が全選挙区で議席を独占した。

そのうえ、公明党が自民との連立を解消して立憲民主と中道改革連合を結成し、自民が維新と連立を組んだことで大阪の選挙の枠組みは一変した。

今回の総選挙は大阪の18選挙区で自民vs維新の与党対決となっているが、維新は府知事選、市長選と一体で選挙戦を展開できるのに対して、公明党票を失った自民は集票力低下は否めない。維新にとっては公明と自民の選挙協力がなくなった"漁夫の利"効果で、前回以上に有利な構図になっている。

今回、公明党票はどのような動きをみせるのか。選挙情勢分析に定評がある政治ジャーナリスト・野上忠興氏に大阪1〜10区の最新情勢を分析してもらった。

公明党票めぐる乱で「維新に"漁夫の利"」も

1区は維新現職・井上英孝氏が強い。

大注目は2区だ。維新を離党して自民会派入りした無所属前職の守島正氏を自民が推薦し、維新は守島氏を除名処分にして地元選出の元大阪市議・高見亮氏を対立候補として擁立した。他には参政党と共産党の候補が出馬した。

守島氏は大阪維新の会政調会長、日本維新の会の選対本部長代行などを歴任した元幹部で、過去2回の選挙では大阪2区で自民候補に大差で勝利してきた。しかし、自民党の推薦を得たとはいえ、無所属になった守島氏が維新時代に得た票のうちどのくらい個人票として得られるかにかかっている。また、2区は「公明党票」が約3万2000票あるとみられるが、中道や国民民主の候補者はいない。この公明党票がどう動くかが与党対決に大きな影響を与えそうだ。

3区、4区とも維新が優勢。

もう一つの注目は大阪で公明党票が約3万3000票と多い5区。過去2回の総選挙で第1党の自民、第2党だった立憲民主のどちらの候補者もいなかった全国でも稀な選挙区だが、今回は自民が保守派の元職・杉田水脈氏を擁立。前回は公明候補が出馬したが、中道は候補を立てなかったため、維新現職の梅村聡氏に自民の杉田氏、れいわ新選組共同代表の大石晃子氏、参政党新人・松山恵子氏、国民民主党新人・前田英倫氏、共産党新人・湊隆介氏が挑む乱戦となっている。

6区は公明党票が大阪で最も多い選挙区（約3万6000票）で、前回は自公協力で公明党候補が出馬したが、今回は自民と中道がともに新人を擁立したことから票が割れると予想され、"漁夫の利"で維新現職の西田薫氏が有利。7〜10区も維新が優勢に選挙戦を展開している。

関連記事『《2・8総選挙「与党激突の大阪」全19選挙区の最新当落予測》高市自民から公明離脱の"漁夫の利"で維新が有利か それでも中道が議席奪取を窺う選挙区も』では、大阪の19小選挙区の候補者一覧を掲載。それぞれの当選可能性について、最新情勢を元に分析・評価している。