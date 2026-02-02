効率化と品質向上に生成AI利用が推奨されている。日常生活の相談相手としてはもちろん、仕事のうえでも時短と人的ミスを減らすためにもってこいだとプラスの側面が喧伝されている。すっかり身近になったAIに愛称をつけて友達のように思うと公言する人もいる。その一方で、やはり道具（ツール）であることを忘れてはいけない事例も頻発しているようだ。ライターの宮添優氏が、AI活用によって起きる大小さまざまなトラブルについてレポートする。

【写真】デート中もAIと対話

＊ ＊ ＊

とある重要会議の翌日──

「デジタルに強い」と評判の若手社員から送られた、前日の会議の議事録を目にした会社役員の男性は、即座にその違和感に気が付いた。

「議事録の発言者が実際と違っていたり、取引先企業の情報が同名の他社情報にすり替わっていたんです。唖然としましたね。まったくでたらめじゃないか、何がAIだと社長も怒り出して、結局会議もやりなおし。若手は青い顔をしていたものの”AIのせい”と責任転嫁。さすがに頭に来ましたね」（会社役員の男性）

青い顔をした若手社員は、AIサービスを利用して議事録を作成していた。調べものや、文章などの要約をAIは得意とするとされているが、最後は人間が確認しないと間違いが起きやすいのもAIの特徴だ。その最終チェックをせずに、AIが作成したままの議事録を提出してしまっていた。

「役員クラスが彼に”Xの使い方”を習ったりすることもあり、人気者でした。でも仕事への向き合い方がおかしい。評価はガタ落ちです」（会社役員の男性）

喧嘩の内容をAIに相談

かつて未来の技術、とされたAI（人工知能）は今や、様々な製品、サービスに利用されるようになった。最近では、一般人でも安価に利用できるAIサービスが林立し、仕事やプライベートに活用するという人も少なくない。

しかし、だからと言ってAIは絶対に正しいものではなく、AIの回答には事実誤認や嘘、ときには危険な情報が含まれる可能性もあり、AIサービス提供事業者側も「注意喚起」を行っているのが現状だ。しかし、前述の議事録作成をまかせてしまった若手社員のように、AIに頼りすぎたあまり、根拠なくAIを妄信する人が密かに増加しているようだ。

「どんな相談をしても、的確な回答を返してくる。暇つぶしや簡単な調べものにはもってこいと思いましたね。彼氏と行く旅行先を考えてもらったり。AIはすごいんですよ、確かに」

こう話すのは、関西地方在住の会社員女性。AIはすごい、と認めるものの、今ではすっかり「反AI派」に転向したのだという。

「デート中や二人でいるときも、スマホを使ってAIとずっとやり取りをしている。確かに便利ですけど、二人でいるんだから、私にも相談してよ、話かけてよと思っちゃって」（会社員女性）

女性は「我慢」していたが、やがて決定的なことが起きた。

「メッセージのやり取り中、些細なことでケンカになったんです。それで彼から送られてきたのは、私たちのやり取りを見たAIが”彼女の方が悪い”と回答した画面のスクショ。二人のことなのになんでAIに聞くの？ 何でもかんでも母親に相談する男性と変わらない、という見方しかできなくなりました」（会社員女性）

もはや、マザコンならぬ「AIコンプレックス」になり果てた彼氏とはほどなく破局を迎えたという。

AIに頼るというより手抜き

さらに、その道の”プロ”ですら、似たような状況に追い込まれているという証言も。都内の出版社社員が打ち明ける。

「出版業界でも、取材音声の文字起こしなどにAIを活用しているのですが、若手ベテラン問わず、原稿書きにもAIを活用するようになりました。便利でしょうが、毎回、記事のトーンが違ったり”てにをは”の使い方など、ライターさんの個性が一気に消えてしまう。AIを使うと、誰が書いたかわからない、画一的な記事になりやすいのです」（出版社社員）

一方、AIを使用している、と事前に説明するライターはほんのわずか。ほとんどが「こっそり」利用しているようだと推測する。

「大幅な原稿修正をお願いして、普通なら半日くらいかかるところを30分で送り返してくるライターさんがいました。さらに修正をお願いした部分がまったく直っておらず、問いただすとAI利用を認めました。AIを信用して、修正原稿を読み直すことさえしていなかった。AIに頼るというより単なる手抜きですよ」（出版社社員）

一口に「AI」といっても、それぞれ目的別に開発されており、AIごとに得手不得手もある。さらに、AIを完全に使いこなすにはAIの性質や、質問の仕方なども工夫が必要だろう。今後さらに発展するともいわれているAI。AIに依存し、逆にAIの操り人形化してしまうようでは、いったい何のためにAIを使っているのかという本末転倒なことになりかねない。