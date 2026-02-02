º£Æü2Æü¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡¼¡¤Î±«¤Ï¤¤¤Ä?¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢Àá¿å¤â
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Æü2Æü¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ä¿åÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹ß¿å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ä»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡´ØÅì¤ä¶áµ¦¤ÇºÇ¾®¼¾ÅÙ10%Âæ¤Î½ê¤â
º£Æü2Æü¤â¡¢À¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»³±¢²¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢Àè·î1·î¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü2Æü¤â¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¤ä¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÈÃ¸Ï©»Ô(Ê¼¸Ë)¤Ç14%¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç28%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åì³¤¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â½ê¡¹¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ß¿åÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ä¿åÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¼¡¤Î±«¤Ï¤¤¤Ä?
¸þ¤³¤¦1½µ´Ö¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£7Æü(ÅÚ)º¢¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Éô²°¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²Ã¼¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²°³°¤Ç¤Ï¡¢»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¡¢Àá¿å¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÂÐºö¤â¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤´¥Áç¤Ç»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
Åß¤«¤é½Õ¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÂÐºö
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢Àá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£