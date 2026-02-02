パシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ、本社・東京都台東区）は２日、女子ゴルフで昨年のプロテストにトップ合格した伊藤愛華（明治安田）、アマチュアの岩永杏奈（大阪・大阪桐蔭高２年）と岩永梨花（兵庫・塚口中２年）姉妹の３選手と今月１日からスポンサーシップ契約を締結したと発表した。

埼玉栄高３年、１８歳の伊藤はプロテスト後の新人戦で２位。今季開幕戦のダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、沖縄・琉球ＧＣ）でプロとしてツアーデビューする。同社を通じて「ジュニアの頃から緑の甲子園などでなじみ深いＰＧＭ様にスポンサーをしていただけることになり、大変感謝しております。ルーキーイヤーでの初優勝を目標に、ＰＧＭ様とともにＪＬＰＧＡツアーを戦っていきたいと思います！」とコメントした。

岩永杏、岩永梨は昨年７月の世界ジュニアゴルフ選手権に日本代表として姉妹で出場し、ともに優勝。岩永杏は同１１月の下部ツアー・明治安田レディスでアマチュア史上８人目となる優勝を果たした。

岩永杏は「全国各地でゴルフ場を運営しているＰＧＭ様にスポンサーをしていただけることになり大変感謝しております。ＰＧＭ様とは、世界ジュニア日本代表として世界に挑戦する機会を与えていただいたご縁もあり、一緒に歩んでいけることを楽しみにしています。目標とするＪＬＰＧＡプロテスト合格のために、日本全国にゴルフ場を展開されているＰＧＭ様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上の努力で精進していきます」と決意を込めた。

岩永梨は「姉の杏奈と同じタイミングで一緒にスポンサーをしていただけることとなり、大変感謝しております。ＰＧＭ様がサポートしている世界ジュニアで、日本代表として姉妹同時に世界一になれたのもその機会を作っていただいたおかげです。まだ中学生のためプロテスト受験まで先は長いですが、さらなる上達のためにＰＧＭ様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上に頑張りますので応援のほどよろしくお願いいたします」とコメントした。