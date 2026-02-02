法務大臣の諮問機関「法制審議会」で2日、裁判のやり直し＝再審の制度を見直す要綱案の採決が行われ、取りまとめられた。えん罪被害者を迅速に救済するために始まった議論だが、一部からは「改悪案」の声も上がる。意見の隔たりは大きい中、まとまった「要綱案」の中身とは？詳しく解説する。

■法改正に向けた機運の高まり

1966年、静岡県内でみそ製造会社役員の一家4人が殺害されているのが見つかった。逮捕されたのは、従業員だった袴田巌さん。1980年に死刑が確定した。

袴田さんは翌1981年に再審を求めたが、27年あまり経った2008年、最高裁は再審を認めないことを決定した。

この決定のあとすぐに、改めて再審を求めると、2014年、今度は静岡地裁が再審の開始を決定。ただ、検察官がこの決定に不服を申し立て、再審はすぐには始まらなかった。結果的に再審が始まったのは、2023年。翌2024年に無罪が言い渡された。

◇

再審を求めてから、再審が始まるまでにかかった時間は42年。事件から無罪確定までは58年の月日が経過――こうした実態を踏まえて、法改正を求める声が加速した。

■「改悪案」の声も…ナゼ？

法改正を求める声が加速する中、再審制度を規定する「刑事訴訟法」を所管する法務省でも、法務大臣が2025年3月、有識者らからなる大臣の諮問機関「法制審議会」に議論を求め、本格的な議論が始まった。

◇

学者や法曹三者などが集まった会議は、2025年4月に始まるとこれまでに17回開催。2月2日の18回目の会議で要綱案が取りまとめられた。しかし、その案には、「改悪案」との声も上がっている。

主な論点となったのは、裁判所が再審請求に対し、簡単な調査を行いふるいにかける“スクリーニング”手続きの導入と、再審請求で開示される証拠をめぐるルール。そして、袴田さんの事件で、再審開始決定後の壁となった検察官の不服申し立てだ。

■【ポイント1】再審請求受けたら裁判所が“スクリーニング”

要綱案には、再審請求を受けた裁判所がその請求について調査し、その先の審理に進むべき事案であるかを選別する“スクリーニング”の規定が導入された。

裁判所が再審請求者から受け取った再審の理由を書いた書面と、添付された証拠をもとに、再審請求に理由があるかどうかを調査する制度で、迅速化を図るため「遅滞なく」調査することが義務付けられている。

こうした新たな規定について、学者からは「運営の方針に一定の指針を示すもの」と評価が出た。

“スクリーニング”を突破すると、証拠の開示に向けた手続きや意見聴取などの取り調べに進むことができるが、弁護士は、“スクリーニング”を突破しないとこうした手続きに進めないことを問題視。「再審無罪になるまでのハードルがさらに高くなっている」と批判した。

■【ポイント2】再審請求時の証拠開示ルール

要綱案では、“スクリーニング”を突破すると、「再審の請求に関連すると認められる」証拠で、今後の裁判への「必要性」や証拠開示による弊害を考慮して「相当である」場合は、裁判所は検察官に証拠の提出を命じなければならないと明記された。

弁護士は、「必要性」と「相当である」ことが認められないと、提出がされないことになるのではと危惧。「証拠は原則として開示すべき」だとした。

これに対し、学者は、判決が確定するまでの裁判「通常審」でも、同様のルールで証拠を開示しているとした上で、「再審請求時にゆるやかなルールで証拠開示を認めると通常審のルールと整合しない」などと反論した。

また要綱案では、開示された証拠を再審請求の手続きなどに使う目的以外で使用する「目的外使用」を禁じ、違反した場合の罰則が盛り込まれた。

学者らからは、「証拠開示の制度は、その内容を広く一般に知らせるためのものではない」とした上で、「証拠の関係者の名誉・プライバシーを保護するためにも当然のこと」だと支持。

この「目的外使用の禁止」をめぐっては、日本新聞協会が「報道機関などに提供したりすることを困難にさせる」と反論。また、えん罪被害者も「証拠を支援者に見せることで無罪の決め手となる新たな証拠にたどり着いた」と「目的外使用の禁止」を盛り込まないよう訴えた。

◇

■【ポイント3】検察官の不服申し立ては禁止せず

問題視する指摘がありながらも要綱案に盛り込まれなかったのが、検察官の不服申し立ての禁止だ。

再審開始決定など再審請求審の結果に対し、不服を申し立てられる制度だが、弁護士は「検察官が理由のない不服申し立てを繰り返すために、えん罪被害者の救済が著しく遅延することは袴田事件などを見れば明らか」と一律に禁止すべきだと訴え続けた。

学者は、これに反論するかたちで「再審請求審での再審開始決定が最後の公判を開くという重大な効力を持つので慎重な判断が必要。公益の代表者である検察官に関与させることで判断の適正化を担保するという制度の目的がある」と検察官による不服申し立ては残すべきだとして、要綱案を支持。一方で、「慎重かつ十分な検討をせずに不服申し立てをすることはあってはならない」とした。

こうした意見を踏まえて、要綱案の注意点を記載した「付帯事項」には、検察官の不服申し立てについて「結論ありきではなく、慎重かつ十分な検討を確実に行った上で適切な対応がなされることが望まれる」などと加えられた。

■隔たり残る中…2月2日午後に取りまとめ

“要綱案”は2日午後、採決によって賛成多数で取りまとめられた。近く大臣に答申され、法案が国会に提出される予定で、国会での議論を経て改正を目指すこととなる。

一方で、再審制度をめぐっては、これまでに超党派の議員が、法制審議会の要綱案より広い証拠の開示を認め、検察官の不服申し立てを廃止するなどした議員立法をまとめていて、国会での激しい議論が予想される。

◇

法制審議会の議論では、議員立法を支持する弁護士のメンバーが「法務省側が検察の希望する案を通すための議事運営をしている」とした上で、“要綱案”について「改悪案」だと批判した。

一方、法務省幹部は「改悪案だとは思っていない」と語る。「議論の“最大公約数”を見つめてきた」としている。

参加者の1人は「参加している委員・幹事で今よりも悪い制度にしようと思っている人は1人もいない」と語るが、隔たりは依然残った中でのとりまとめとなりそうだ。

再審のルールは、刑事訴訟法が定めるほかのルールと整合性がとれていなければならない。その一方で、えん罪に苦しむ人は、速やかに救済されなければならない。両者が実現できる法制度、そして、実際の運用面の見直しにつながるよう、国会でも真摯な議論を期待したい。

（日本テレビ社会部 久保杏栞）