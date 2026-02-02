日本ラグビー協会は2日、日本代表候補メンバー55人を発表した。6月中旬頃から始まる代表活動に向けての候補であり、今後のコンディション都合等で変更の可能性もあるという。

日本代表53キャップを誇りW杯3大会出場経験も持つベテランのPR稲垣啓太（35＝埼玉）が久々に名を連ねた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（66、HC）が一昨年に再任して以降は若手主体のメンバー構成が多かったが、複数回のW杯出場経験を持つベテランとしてはFLリーチ・マイケル（37＝BL東京）と稲垣の2人のみ選出。稲垣は日本代表としてテストマッチに出場すれば2023年W杯フランス大会以来となる。

また、大学生は5人選出。昨年秋の欧州遠征等で活躍したFB矢崎由高（21＝早大3年）の他に、全国大学選手権優勝メンバーのSO伊藤龍之介（21＝明大3年）も選ばれた。

日本代表候補メンバーは以下の55人。

＜FW＞

稲垣啓太（埼玉）、岡部崇人（横浜）、紙森陽太（東京ベイ）、小林賢太（東京SG）、平野叶翔（三重）、江良颯（東京ベイ）、佐藤健次（埼玉）、清水健伸（早大）、原田衛（モアナ・パシフィカ）、藤村琉士（浦安）、祝原涼介（横浜）、竹内柊平（東京SG）、ヴェア・タモエフォラウ（BL東京）、為房慶次朗（東京ベイ）、エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）、ジャック・コーネルセン（埼玉）、マイケル・ストーバーグ（BL東京）、ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）、ルアン・ボタ（東京ベイ）、ハリー・ホッキングス（東京SG）、ワイサケ・ララトゥブア（神戸）、ベン・ガンター（埼玉）、下川甲嗣（東京SG）、中森真翔（筑波大）、リーチ・マイケル（BL東京）、タイラー・ポール（東京ベイ）、ティエナン・コストリー（神戸）、ファカタヴァ・アマト（BR東京）、マキシ・ファウルア（東京ベイ）

＜BK＞

斎藤直人（トゥールーズ）、土永旭（横浜）、福田健太（東京SG）、藤原忍（東京ベイ）、伊藤龍之介（明大）、小村真也（トヨタ）、李承信（神戸）、池田悠希（BR東京）、サミソニ・トゥア（浦安）、ロブ・トンプソン（BL東京）、中野将伍（東京SG）、広瀬雄也（東京ベイ）、ディラン・ライリー（埼玉）、チャーリー・ローレンス（相模原）、石田吉平（横浜）、ハラトア・ヴァイレア（東京ベイ）、植田和磨（神戸）、長田智希（埼玉）、木田晴斗（東京ベイ）、イノケ・ブルア（神戸）、根塚洸雅（東京ベイ）、メイン平（BR東京）、サム・グリーン（静岡）、竹之下仁吾（明大）、松永拓朗（BL東京）、矢崎由高（早大）