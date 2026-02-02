「ボートレース記者コラム 仕事 賭け事 独り言」

「運がいい」と話す２６歳の若武者が覚醒の域へ。昨年１０月の津で若きダービー王となった末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝の勢いが止まらない。

今年に入って、地元・からつでの正月レース、さらに下関の一般戦と２節連続Ｖという好スターを切った。好調を維持して乗り込んだ尼崎での「プレミアムＧ１・第７回ＢＢＣトーナメント」では、幸運の女神はエンジン抽選から舞い降りていた。引き当てたのは前節の優勝機である４３号機。初日の１回戦を１コースから逃げ、２日目の準々決勝戦を再び１コースから逃げで制し、３日目の準決勝戦では、２コースから２着に入って優出切符を獲得した。そして決勝戦のあみだマシーンによる枠番抽選で１号艇に決まり、１コースから他を寄せ付けずに逃げ切って頂点に立った。

レースを振り返って「（茅原悠紀＝岡山＝が）３カドにしていたのも分かりませんでした。追い風でもあったので、スタートに集中していました」と他艇の事など目にも入らない「わが道を行く」という集中ぶり。これも末永の強さの一つなんだと思った。

表彰セレモニーでは「メチャクチャうれしいですね、ダービーを取ってから歓声もすごく増えて…。最近エンジンの抽選運も良くて、その勢いのままです。こんな成績を取れる実力を持ってるのかな？と（自分で）思います。運に身を任せて取れるうちに取っておこうと思います」とほほ笑みながら語った。

これで通算２１回目の優勝。そのうちＳＧ優勝が１回、Ｇ１優勝は４回目（プレミアムＧ１は初制覇）。末永は優勝賞金１３００万円のほかに、副賞に高級自動車ＢＭＷを授与された時は「電気自動車（ＥＶ）だと家の駐車場は無理なのでどうしよう…その時は母親にあげます」と親孝行ぶりも。

これで来年３月の地元・からつでのＳＧ・ボートレースクラシックの優先出場権を獲得「これが一番欲しかった」と話す若武者に『運』を味方に付けながら『覚醒・進化』していく姿を今回のＢＢＣトーナメントで目の当たりにした。現在開催中のＧ１・九州地区選手権でも予選上位を快走と、今年は紛れもなく『末永和也イヤー』だと確信している。

（東京ボート担当・三好信也）