ウクライナ侵略を続けるロシアが、アフリカで戦闘員を勧誘し、戦地に送り込んでいる。

貧困国を狙い、運転手などの出稼ぎと偽って渡航させ、強制的に参戦させる手口だ。２００人以上が渡航したケニアでは、家族が消息を案じている。（ナイロビ 笹子美奈子）

「戦争の犠牲者のために祈っていたのに、自分が当事者になるなんて」。ケニア東部モンバサ近郊で暮らすポーリーン・ドゥメさん（３６）は、にじみ出る涙を何度も拭った。

夫のアラスタス・ニャレさん（３８）は昨年１０月、「半年契約の運転手の仕事を見つけた」と言ってロシアに渡り、その翌月から消息不明となった。渡航直後はほぼ毎日、ＳＮＳで様子を報告してきた。

ロシア側から提示された仕事は、運転手や警備員、清掃、調理、建設作業など。「適職を見極めるために」と健康診断を受けさせられた。不適合者は帰国させられ、合格した夫はロシアに銀行口座を開設した。

ほどなく、運転手ではなく軍への入隊契約に署名させられた。期間は１年。「大丈夫さ。ここにはタンザニア、ウガンダ、ナイジェリア、中国の人もいる」。軍事訓練中に送られた動画には、黒人とロシア人とみられる白人が食堂でくつろぐ姿が映っていた。

ケニアで勧誘 露から生還 わずか１８人…報酬送金なし 連絡途絶

ロシアに渡ったアラスタス・ニャレさんのＳＮＳは昨年１１月８日を最後に途絶えた。行方を捜しようにも手がかりは航空券のみ。中東系格安航空会社でモスクワに昨年１０月１２日に到着したことしか分からない。航空券を手配した代理店とは連絡がつかない。支払われるはずだった報酬の送金は一切なかった。

渡航は、大学で機械工学を学びたいという長男（１９）の学費を稼ぐためだった。村は土塀にトタン屋根の家屋が並ぶ貧困地区にあり、住民の多くは、履きくたびれた薄いビーチサンダルで行き交う。

「ここでは皆日雇いの仕事で、明日どうやって食べるかだ。子供を大学にやるのは難しい」。村の長老ロバート・チャールズさん（７７）はそう語った。

出稼ぎ一般的

ケニア外務省によると、２００人以上がロシアに渡ったが、ケニアに生還したのは１８人だけだ。ケニア紙ネイションによると、ウクライナ国境に近いベルゴロドやロストフ・ナ・ドヌー、民間軍事会社ワグネルの拠点イストラなどに送られ、多くが身動きが取れなくなっている。

勧誘はケニア各地で行われている模様だ。ケニアの若年層失業率は推計６７％。湾岸諸国などへの出稼ぎは一般的で、仕事を紹介されれば不審がらずに飛びつくという。ケニア政府はロシアへの渡航を仲介した６００以上の業者の企業登録を抹消した。

戦場のトラウマ

生還者の男性（２８）は、１００万シリング（約１２０万円）の報酬と月収２万５０００シリング（約３万円）で運転手として働く契約を結び、昨年７月に渡航した。ロシアに着くと契約がすり替えられ、２週間の訓練後、ベルゴロドに送られた。

森を５日間行軍中、無人機攻撃を受け、右手首を複雑骨折した。西部サンクトペテルブルクの病院に入院中、タクシーで在露ケニア大使館に逃げ込んだ。昨年１２月に帰国したが、トラウマで酒に溺れている。

それでも、父のピーター・カリユキさん（５５）は「帰国できただけ息子は幸運だった」と語った。

前線に派兵

戦況の激化で、露軍は２０２４年後半以降、多数の死傷者を伴う前線の歩兵小隊が不足し、兵員補充に苦慮している。調査機関オープンマインズによると、昨夏以降、露軍への契約募集件数が前年比２０倍以上に急増し、うち３分の１が外国人向けだった。

後方支援の「安全な任務」をうたっているものの、実際には前線に送られているとみられる。米ＣＮＮによると、昨年ウクライナ軍の捕虜になった外国人は２３年の５倍に増えた。

ウクライナ外務省によると、アフリカ３６か国から少なくとも１４３６人が参戦している。ＡＰ通信によると、勧誘はインド、ネパール、バングラデシュ、キューバ、イラクなどでも行われており、各国は不正な仲介業者の摘発に乗り出している。（ナイロビ 笹子美奈子）