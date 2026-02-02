〈あらすじ〉

舞台は近未来のアメリカ。貧富による分断が進み、下層の人々は日々苦しい生活を送っていた。唯一の娯楽は、巨額の賞金がかけられた暴力的なゲームショーのテレビ観戦。その放送局である“ネットワーク社”が、実質的に社会を牛耳っていた。

スラム街に住む建設作業員のベン・リチャーズ（グレン・パウエル）は、理不尽な理由で解雇され、再就職もかなわない。そこで愛する妻と幼い娘のために賞金目当てでゲームショーのオーディションを受けることを決意。すると審査の結果、強い反骨精神と頑強な肉体を持つベンは、最も過酷なゲーム「ランニング・マン」の出場者に選ばれてしまう。

ルールは簡単。30日間、5人の殺人ハンターから逃げきれば賞金10億ドルが得られる。ところが過去生存者はゼロ。さらにテレビ司会者ボビー・T（コールマン・ドミンゴ）が視聴者を煽り、ゲームは思わぬ展開に……。

命がけの鬼ごっこのスリル、体を張った派手なアクション、現代風刺のきいた舞台設定。

捕まれば即死の30日間の鬼ごっこ 逃走型デスゲームアクション！

参加者たちが生き残りをかけて挑む“デスゲーム”。数々の話題作を生み出した、この大人気ジャンルの先駆けとなったスティーヴン・キングの伝説的小説を原作とするアクション大作。ネクストブレイクスターとして最注目の俳優グレン・パウエルが主演。



★★☆☆☆エドガー・ライトはどうしたのだろう。好きな監督なのに、技に切れがなく、大ざっぱで、なによりも「本気」が感じられない。お仕事と割り切っているにせよ、暴力描写もうつろで、いつもの密度がない。仕切り直してほしい。

★★★★☆バラエティ番組の捕まる恐怖じゃない。即死の覚悟だ。生き延びて賞金。殺して報酬金。殺すつもりで殺されるハンター。巻き添えで命を落とす一般人。殺人を娯楽にする管理社会はコントロール可能か。まずはご覧あれ。

★★☆☆☆改めてキングの原作に立ち戻った意図はよく判るが、露骨に古さが前景化。デスゲーム物としての設計が余りに甘い。懐かしの『バトルランナー』主演のシュワちゃんにオマージュを捧げつつ、微妙なレトロフューチャー感満載。

★★★☆☆グレン・パウエルがスターとしてのカリスマ性を発揮するのを目撃。反面で中盤以降から謎に終わる。いつものライト監督らしい楽しさがミュート、制御された気がする。何かを示唆しているとすればハリウッド映画への怠慢？

★★★★☆次は何が起こるのかと、ずっとわくわくしていた。車での逃走シーンと、協力者宅での反撃シーンが最高！ 度胸と知恵のある主人公のキャラクターが魅力的。グレン・パウエルの表情に魅了され、彼のファンになっていました！

おかもとまほ／1989年生まれ、高知県出身。東京と高知の二拠点生活を送りながら、歌人、作家として活躍中。著書に、歌集『水上バス浅草行き』『あかるい花束』、エッセイ集『落雷と祝福』などがある。

