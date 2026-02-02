俳優の野間口徹（52）が1日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。下積み時代に経験したアルバイトについて明かす場面があった。

ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優の渡部篤郎、女優の結城モエとともに登場。占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。

大串氏が「今までの人生のスランプの時期がとても長い」と話すと、「スランプ？僕、別に感じたことないですね」と野間口。すると、大串氏が「悩みの時期っていうか、上に上がりたいっていうそういったところがあるから」を手相を見て説明すると、野間口は「何歳ぐらいまで悩んでました？合ってるかどうか確かめないと」と笑った。

そんな中、大串氏は「15歳でスタート。21歳とか、32歳、40歳。やっと最近抜けたぐらいですかね、50歳ぐらい。運気的には35歳からグーッては上向き」と指摘した。

これに、野間口は「それだとしたら合ってますね」と認め、「ちゃんと食えるようになったのが40ぐらいなので。35歳でバイト辞めたんですよ」とした。

それまでのアルバイトは「僕は基本居酒屋ベースで、掃除だったりとか、あとパン工場とか。最後はタクシー会社の電話受付やってました」と明かしつつ、「演劇始めた年ですよね、20歳。それ調べたでしょ？」と怪しむ場面も。大串氏は「調べてない、調べてない」と苦笑した。

大学時代に演劇を始めたきっかけについては「めっちゃキラキラ輝いてる先輩がいて、演劇をやってるその先輩のお手伝いしようと思って入ったんです」と説明。これに、渡部が「大学のキラキラは佐藤二朗じゃないよね？」と聞くと、野間口は「違います。二朗さんは会ってないんですよ、同じ大学なんですけど」と苦笑した。

野間口は信州大学農学部出身で、佐藤は同大経済学部出身。