俳優の嵐莉菜がInstagramを更新し、當真あみとの韓国旅行の写真を公開した。

嵐は「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、あみちゃんと見に行ってきました」と切り出し、「小さい頃から、物語の展開もセリフも覚えている大好きな作品を、今回、生の舞台として目の前で体験できたことが何よりすごく嬉しくて」と報告。「スクリーン越しではなく、同じ空間の中で物語が繰り広げられているのは、あの世界へ足を踏み入れてしまったような感覚でワクワクドキドキしました」と興奮を綴った。

“あみちゃん”こと當真あみとは、2025年夏放送のドラマ『ちはやふる-めぐり-』（日本テレビ系）で共演。2026年3月公開予定の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』でもダブル主演を務めるなど、公私ともに親交を深めている仲だ。

千尋役の上白石萌音については「声のトーン、話し方、仕草、表情が本当に千尋そのものでした！！！本当に感動しました」と絶賛。夏木マリ演じる湯婆婆には「登場した瞬間に空気が一変し、鳥肌が立つほどの迫力で、思わず息を呑みました」と振り返っている。上白石もまた、『ちはやふる-めぐり-』で教師・大江奏役として嵐、當真と共演した間柄だ。

投稿された1枚目には、嵐、當真、上白石の3人が肩を寄せ合い笑顔を見せるスリーショットが収められている。嵐は青いニット、當真は黒のパーカー、上白石はグレーのニットカーディガン姿。ほかにも、劇場前で笑顔でピースする嵐と當真のツーショットや、公演ポスターの前ではしゃぐ嵐の姿、韓国料理店で3人がテーブルを囲むカットなど、充実した旅の様子が伝わってくる。

嵐は「舞台の後は、なんと萌音さんと一緒に韓国料理を食べることができました！」と明かし、「実は今回、萌音さんにはお店にいらっしゃるまで来ていることを内緒にしていたので、サプライズは大成功！」と報告。「でも舞台の余韻に浸っていたせいか、なぜか実際に萌音さんにお会いした瞬間、私のほうが泣いてしまって」と舞台裏のエピソードも披露した。

上白石が握ったおにぎりを手に微笑む當真と嵐の写真も添えられ、「萌音さんが握ってくださったご飯が、本当に美味しくて、嬉しくて、幸せでした！！！」と綴っている。（文＝リアルサウンド編集部）